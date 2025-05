Tako visoka je bila povprečna plača letos pri nas, presenetilo vas bo

Danes pri nas praznujemo praznik dela. Zdaj je torej pravi čas, da si pogledamo, kako visoke plače imamo v Sloveniji. Po poročanju Statističnega urada RS (SURS) je bila letos februarja povprečna bruto plača pri nas nižja od tiste v januarju, je pa bila višja od februarske lani.

Po njihovih podatkih je bila povprečna bruto plača februarja letos 2.430,99 evra, kar je nominalno 6,6 %, realno pa 4,9 % več kot februarja lani. V primerjavi z januarsko povprečno bruto plačo pa je to nominalno 1,4 %, realno pa 1,7 % manj.

Povprečna neto plača je letos februarja znašala 1.550,03 evra, kar je manj od povprečne januarske (nominalno za 1,2 %, realno za 1,5 %).

Najnižje v gostinstvu

Zanimiv je podatek, da so v povprečju najvišjo plačo dobili tisti, ki so delali v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, in sicer je bila tam povprečna bruto plača 3.630,20 evra, najnižjo pa tisti, ki so delali v gostinstvu - povprečna je bila 1.753,11 evra.

Gledano statistične regije je bila povprečna bruto plača februarja najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji (2.678,53 evra). Najmanj pa so v povprečju zaslužili v primorsko-notranjski statistični regiji (2.096,45 evra)