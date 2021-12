Tako vam voščijo politiki, Jelinčič zopet udaril v svojem stilu (FOTO, VIDEO)

Ob praznikih voščila prihajajo tudi iz vrst politike. Med drugim sta Slovencem prek twitterja danes voščila tudi predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša. Prav tako so voščila v teh dneh državljanom namenili številni ministri in predstavniki strank.

Janša je državljanom zaželel blagoslovljene božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnost in enotnosti ter mirno, zdravo in pogumno leto 2022. Vesel in doživet božič je voščil Pahor, pa tudi predsednik DZ Igor Zorčič.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je je v predprazničnem voščilu poudaril, da so decembrski dnevi vselej priložnost, da se ozremo na preteklo leto in verodostojno ocenimo svoja dejanja in odločitve. Kot so sporočili z ministrstva, je ob tem spomnil, da je minulo leto zaznamovala epidemija, ki je narekovala večino naših ravnanj v zasebnem in profesionalnem življenju. »Tudi naslednje leto žal ne bo lahko, a kot vedno bomo v novo leto stopili nasmejani, z večno življenjsko vedrino in ustvarjalnim optimizmom,« je napovedal in ob tem vsem ljudem zaželel blagoslovljene in doživete božične praznike.

Tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v svojem voščilu spomnil, da je epidemija ljudem spremenila življenje. »Ne glede na situacijo, v kateri smo se skupaj znašli, naj bodo vaši praznični dnevi napolnjeni z upanjem, mirom in dobro voljo. (...) Ob tem pa ne pozabite širiti prijazne in tople besede tudi z drugimi ljudmi,« je zapisal in zaželel, naj bodo v novem letu naša skupna vodila solidarnost, spoštovanje in vzajemna skrb.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je zahvalila rojakom v zamejstvu in po svetu za povezanost, ki jo je čutila čez vso leto. »Hvala za ljubezen in zvestobo naši domovini in domovini vaših prednikov,« je dejala in zaželela, »naj bo leto 2022 leto uresničenih sanj in hrepenenj, leto, ki se ga bomo radi spominjali«.

Zunanji minister Anže Logar je poudaril, da diplomati s samozavestnim delom v evropski in mednarodni družini narodov prispevajo k temu, kar je osnovno vodilo božiča – k miru v svetu, pa tudi k temu, kar nam sporoča bližnji praznik, k uveljavljanju naše samostojnosti in naše enotnosti v mednarodni družini. Vsem je zaželel vesele božične praznike, vse lepo v letu 2022 ter čestital ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Ob prazničnih dneh so državljanom voščili tudi nekateri drugi ministri. »Novo leto prinaša nove izzive in zaupam, da jih bomo skupaj s konkretnimi koraki premagovali,« je ob tem zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Obrambni minister Matej Tonin pa je izpostavil, da čudež božične noči v naša življenja prinaša novo svetlobo in upanje za prihodnost.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je ob božiču zaželel vse dobro. Vsak od nas praznik doživlja drugače, vsak na svoj način, a vsi si želimo upanja in nasmeha, je zapisal Šarec in dodal, naj upanje prinese tudi vsem, ki ne morejo praznovati, kakor bi si želeli.

Prijetne praznike in obilo zdravja je zaželela tudi predsednica SAB Alenka Bratušek.

Predsednica stranke SD Tanja Fajon pa je video voščilu poudarila, da med ljudmi v Sloveniji že dolgo ni bilo tako močne želje po spremembah. »To niso le besede in ni le upanje, da bo čas pred nami prijazen za vse. To je vizija, ki jo lahko uresničimo. S spoštovanjem in sodelovanjem, za prihodnost, ki se je ne bomo bali, ampak vanju zrli z zaupanjem,« je dejala. Ob tem je ljudem zaželela lepe praznike in da bi bilo v novem letu drugače – srčno.

Vesel božič, krasne praznike in srečno novo leto je v videovoščilu državljanom zaželel tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič. »Da vam v prihodnjem letu ne bi več nabijali rogov in vas vlekli za nos.« Zaželel je vsem zdravja, denarja, tudi nekaj pameti po njegovih besedah ne bi škodilo, predvsem pa »da ostanemo Slovenci Slovenci«.