Tako so z baklami šli po stopinjah rokovnjačev (FOTO)

Člani Kulturno-turističnega društva Pod krivo jelko Duplje so pripravili že 19. nočni pohod po znameniti poti do Krive jelke v Udin borštu, ki jo skozi vse leto obiščejo številni sprehajalci. Tam so imeli svojo glavno bazo dupljanski rokovnjači. Vreme je bilo skoraj tisoč pohodnikom naklonjeno, največ je bilo domačinov, prišli pa so tudi iz okoliških vasi ter iz Kranja, Kokrice, Tržiča in z Golnika.

Ohranjanje tradicije

Nočni pohod je zanimiv za mlade družine, rekreativce in navsezadnje tiste, ki jih zanima rokovnjaška tradicija. Prireditev se je začela ob 19. uri z zborom pred gasilskim domom v Zgornjih Dupljah, kjer so se opremili z baklami, s katerimi so si svetili na poti, ki jo je sicer tu pa tam osvetlila skoraj polna luna, kadar se ni sramežljivo skrivala za oblaki. Sledil je pohod do Krive jelke, ki je od gasilskega doma oddaljena dobra dva kilometra, hoje je bilo za okoli 40 minut. Pohodnike so vodili izkušeni vodniki, za požarno varnost pa je poskrbelo deset gasilcev PGD Duplje.

Mojstrsko jih je obnovil Ljubo Zidar iz Ivančne Gorice.

Udeležence je pozdravil eden od pobudnikov nočnih pohodov in dolgoletni predsednik društva Pod krivo jelko Duplje ter sedanji župan občine Naklo in državni svetnik Ivan Meglič. »Da se je toliko ljudi odločilo za pohod«, je bil prijetno presenečen tudi zdajšnji predsednik društva Rudi Dovžan. Lepo je bilo prisluhniti kolednikom Folklorne skupine DU Naklo. Članice in člani društva so pohodnikom postregli čaj, kuhano vino in šilce žganja ter več kot 50 kilogramov v kotlu kuhanega krompirja, posebna poslastica pa je bila zaseka na kruhu, ki so ga spekle dupljanske gospodinje.

Pohodniki so si v podružnični cerkvi sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah tudi ogledali jaslice iz leta 1905, ki so dolga leta krasile župnijsko cerkev sv. Vida. Močno jih je že načel zob časa, zato je pred leti domačin, rezbar Matej Balantič izdelal nove, stare pa je mojstrsko restavriral Ljubo Zidar iz Ivančne Gorice. Na božič jih je blagoslovil domači župnik Roman Kušar, na ogled pa bodo do svečnice.

Restavrirane jaslice v cerkvi sv. Mihaela FOTOGRAFIJE: Ivan Meglič

Skoraj tisoč se jih je zbralo.