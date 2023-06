Tako so slavili pri Pirc Musarjevi, oglasila sta se tudi Golob in Logar (VIDEO)

»Čestitke, Slovenija,« je po današnji izvolitvi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov na twitterju zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je čestitala tudi ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, zunanji ministrici Tanji Fajon in vladi.

»Skupaj nam je uspelo. Kandidatura je bila odlična priložnost, da smo državam predstavili svoja zunanjepolitična načela in vrednote ter okrepili medsebojne stike. Zdaj pa začenjamo s trdim delom,« je še dodala predsednica.

V sporočilu za javnost je predsednica zapisala, da je izjemno zadovoljna, da je bila Slovenija izvoljena. Spomnila je, da je imela zelo malo časa za pripravo kandidature, ki jo je vložila prejšnja vlada.

»Odločitev aktualne vlade, da kandidaturo ohrani, je bila pravilna,« je dejala in spomnila, da je Belorusija »žal postala prepoznana kot tesna zaveznica Ruske federacije, države, ki svoje politike ne izvaja samo z mirnimi sredstvi, pač pa tudi z orožjem«.

Golob: Slovenija bo vplivala na svetovne politike

Premier Robert Golob je današnjo izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN označil za »enega največjih uspehov Slovenije v mednarodni diplomaciji« ter se zahvalil vsem, ki so zaslužni zanj. »Naše pravo delo pa se s tem šele začenja,« je dodal.

Po njegovih besedah bo lahko Slovenija dejansko vplivala na svetovne politike. Premier verjame, da bo znala prisluhniti tudi malim članicam pri tistih izzivih, ki jih najbolj tarejo. »Dosledno se bomo zavzemali za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti,« je napovedal.

Čestital tudi Logar

»Slovenija v prvem krogu! Rekorden rezultat,« je bil na twitterju vesel bivši zunanji minister, danes pa opozicijski poslanec iz vrst SDS Anže Logar. »Čestitam ministrici Tanji Fajon in njeni ekipi ter odličnemu delu stalnega predstavništva Slovenije pri ZN za ta pomemben uspeh,« je zapisal in dodal, da je vesel, da je aktualna vlada »nadaljevala s projektom prejšnje vlade in razumela, zakaj je bila odločitev za kandidaturo konec leta 2021 pravilna«.

Čestitke slovenski diplomaciji za uspeh je na twitterju delila tudi opozicijska NSi. »Odlična priložnost, da okrepimo vlogo Slovenije v svetu,« so zapisali.