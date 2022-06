Stari ministri so se takole poslovili: Koritniku sodelavci dali lepo darilo (FOTO, VIDEO)

Potem ko so poslanci DZ na sredini seji potrdili ministre 15. slovenske vlade Roberta Goloba, so ti danes prevzeli posle od svojih predhodnikov.

Najbolj zgodnja je bila primopredaja med novim ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in nekdanjim Zdravkom Počivalškom, saj sta se srečala že ob 8. uri. Počivalšek je na twitterju zapisal, da se z ministrskega mesta poslavlja po skoraj osmih leti in se zahvalil ekipi za pomoč. Dejal je, da je ponosen, kaj jim je v teh letih uspelo: »2017 presegli BDP izpred finančne krize, zmanjšali brezposelnost iz 140.000 (2014) na 60.000 (2022), TNI: 16 MRD , 8 % rast letno, prve greenfield investicije: Magna, Yaskawa, da smo Lipici zagotovili primeren status, da smo sprejeli Zakon o turizmu, dvignili STO dejavnosti na zavidljiv nivo, zaščitili Mercator, uspešno izvedli predsedovanje Sveta EU, sprejeli 10 PKP-jev in gospodarstvu in ljudem v ključnih trenutkih pomagali s 2.3 MRD, namenili 1 MRD za turizem in z boni približali prelepo Slovenijo, dosegli 8.1% gospodarsko rast, presegli 52 MRD BDP.«

Približno ob 9. uri sta si posle predala nekdanji minister za zunanje zadeve Anže Logar in nova ministrica Tanja Fajon.

»Kot ministrica za zunanje in evropske zadeve bom naredila vse, da Slovenija aktivno prispeva h končanju vojne v Ukrajini. Moja prioriteta bo, kot sem že napovedala, vrnitev Slovenije v jedro Evropske unije in krepitev odnosov z jedrnimi državami EU,« je povedala.

Logar se je še zadnjič fotografiral izpred ministrstva in zapisal: »Še zadnji pogled, nato novim izzivom naproti. Zadovoljen z opravljenim delom, z iskreno zahvalo kabinetu in sodelavcem za izjemne napore in dosežke ter s čestitkami in željami za uspešno nadaljevanje novi ministrici.«

»Danes sem bivši. No, saj sem bil že večkrat, le da sem prvikrat bivši minister.« Anže Logar, nekdanji minister za zunanje zadeve

Ob 10. uri se je začela primopredaja med nekdanjim ministrom za obrambo Matejem Toninom in novim ministrom Marjanom Šarcem, ki so ga ob prihodu sprejeli z vojaškimi častmi. Podpisala sta tudi primopredajni zapisnik, sledil pa je odhod Tonina skozi častni kordon SV.

»Ob zaključku svojega mandata ministra za obrambo sem ponosen, da Mors zapuščam v dobri kondiciji. Verjamem, da smo z ekipo vseh zaposlenih začrtali pravo smer za nadaljnji razvoj obrambnega resorja. Svojemu nasledniku Marjanu Šarci želim uspešno delo,« je Tonin zapisal na twitterju.

Prejšnji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je novemu ministru Urošu Brežanu posle predal ob 10.30.

Ob 11. uri je bila primopredaja poslov med dosedanjim ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem in novim ministrom Luko Mescem. Cigler Kralj je ob koncu mandata posnel tudi 4 minutni videoposnetek, v katerem je izpostavil poudarke svojega mandata.

Pred novinarje sta stopila tudi dosedanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nova ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Koritnik se je zahvalil vsem sodelavcem. Ob slovesu je prejel tudi dres Luke Dončića s podpisi svojih najtesnejših sodelavcev.

Prejšnji minister za zdravje Janez Poklukar je v prostorih ministrstva za zdravje predal posle bodočemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu ob 12. uri. Poklukar je izjavil: »V času četrtega vala smo pripravili dvakrat toliko postelj na milijon prebivalcev kot katero koli drugo zdravstvo v Evropi.« Dejal je še, da je v času ministrovanja ugotovil, da ima Slovenija dober zdravstveni sistem, ki pa je v marsikaterih delih krhek. Bešiču Loredanu je zaželel, da s partnerskim povezovanjem vseh v zdravstvu doseže vse svoje cilje ter da bodo njegove odločitve temeljile na stroki in prevladale nad političnimi. Če bo kadar koli potreboval njegovo pomoč, pa je z ekipo še vedno na razpolago.

Ob 13. uri bo nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti predal posle novi ministrici Asti Vrečko.

Premier Golob je posle od svojega predhodnika prevzel že v sredo zvečer. Janša je vladi, ki se je po tem sestala tudi na svoji prvi seji, zaželel uspešno krmarjenje med čermi. Vlada se bo sicer danes popoldne sestala še na eni seji, na kateri bo znova sprejela tudi nekaj kadrovskih odločitev.