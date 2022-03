Tako so se poklonili velikanoma kulture (FOTO)

V Kulturnem domu v Podbrezjah so člani Kulturnega društva Tabor Podbrezje zaznamovali 140. obletnico smrti prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča in 100. obletnico smrti skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca, zaradi česar jima je bilo posvečeno leto 2021. Prireditev so obogatili slikarji, katerih dela so se dotikala velikanov našega prostora, ta pa so še osvetlili beseda, pesmi, skladbe, balet in igra.

Po uvodnem pozdravu predsednice društva Eme Grašič je spregovoril župan občine Naklo Ivan Meglič, za njim pa še Daca Perne, ki je dogodek zasnovala, napisala scenarij in ga tudi organizirala. Nastopili so Pevska skupina Korona z Neno Rion in tremi Ipavčevimi pesmimi, citrarja Breda Kavčič in Dejan Praprotnik s štirimi Ipavčevimi skladbami, baletka Ula Begelj z mentorico Natašo Drinovec Zaletel, ki je odigrala odlomek iz prvega slovenskega baleta Možiček (Harlekin), in igralka Ana Novak v vlogi Krjavlja, ki je slikovito pripovedovala, kako je na pol presekala samega hudiča.

Za osmo prireditev Narodne v sliki, pesmi, plesu in besedi je strnilo moči kar 12 slikarjev iz Občine Naklo, Angelca Križaj, Branko Bandelj, Barbara Pogačnik, Dana Šemrov, Franci Markovec, Mija Kramarič, Metka Vovk Mauser, Matjaž Mauser, Ronka Kozjek, Tilka Purgar, Zdravko Purgar ter Branko Lozar iz Društva likovnikov Cerklje. Šest slik, ki so bile predstavljene na odru, je bilo posvečenih Ipavcu, dvanajst pa Jurčiču, med temi so prednjačile rokovnjaške. Slike na stojalih v dvorani sta odkrivala avtor opusa o rokovnjačih Branko Lozar in Joc Perne.

Vsem, ki so prispevali svoj delež za prireditev, sta se ob koncu s cvetom, knjigami in malimi podbreškimi potičkami, pekle so jih Veronika Aljančič, Katarina Pirih, Marija Štaut in Ivanka Kne, zahvalili Ema Grašič in Daca Perne. Prvič pa so obiskovalci lahko uživali v lepo obnovljeni dvorani v Podbrezjah.

