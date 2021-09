Tako so po vdoru na RTV proti zanikovalcem virusa ukrepali v Ljubljani

Vložili tudi kazenske ovadbe



V sredo sestanek z Jankovićem

Upravna enota (UE) Ljubljana je sledila predlogu policije in bo prepovedala nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS) , so danes za STA potrdili na upravni enoti. Prepoved bo po napovedih vročena organizatorju v torek in ko bo vročena, bo stopila v veljavo.Generalni direktor RTVje na današnjem sestanku zaposlenih povedal, da bo odločba, na podlagi katere je skupina zanikovalcev novega koronavirusa več mesecev protestirala pred poslopjem RTV v Ljubljani, po zagotovilu načelnika upravne enote še danes odpravljena.»Vložili smo tudi kazenske ovadbe zoper vse vpletene in upamo, da bo policija te tudi z vso resnostjo obravnavala,« je povedal za Televizijo Slovenija. Hkrati obljublja okrepljeno varovanje Televizije Slovenija.Z nacionalke so naknadno sporočili, da so sprejeli dolgoročne načrte za krepitev varnosti. »Zaradi zastarelega varnostnega sistema, ki ne sledi novim okoliščinam, bo v sodelovanju s svetom delavcev sprejet nov varnostni protokol na RTVS, ki bo zaposlenim omogočal večjo varnost,« so sporočili. Napovedali so, da bodo za goste in obiskovalce po novem veljali strožji pogoji za vstop in gibanje po prostorih.Kot je razbrati s portala eUprava, je imela skupina prijavljene shode pred RTV v Ljubljani vsak dan do konca letošnjega leta. Prijavljeni so pod geslom Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV SLO in Slovenije.Policija je predlagala njihovo prepoved že julija, ko so protestniki že kršili javni red in mir, a upravna enota takrat ni sledila njenemu predlogu.»UE Ljubljana je predlog za prepoved javnega shoda pregledala in v ta namen 30. julija sklicala ustno obravnavo z namenom ugotovitve resničnega dejanskega stanja. Na ustni obravnavi je organizator časovno opredelil javni shod, opredelil prireditveni prostor ter navedel način varovanja in čas trajanja javnega shoda. Glede na to in ker policijska postaja Ljubljana Center v predlogu za prepoved ni navedla konkretnih razlogov, zaradi katerih bi bilo na javnem shodu ogroženo življenje in zdravje ljudi, UE Ljubljana ni mogla slediti predlogu za prepoved javnega shoda,« so pojasnili na upravni enoti.Po petkovem vdoru na RTV je policija znova vložila predlog za prepoved teh shodov in, kot kaže, je tokrat dovolj razlogov za takšen ukrep.Vodstvo RTV se bo v sredo sestalo z ljubljanskim županom. Razpravljali bodo o možnosti odkupa zemljišča ob stavbi RTVS, kar bi omogočilo postavitev varnostne ograje, je še poročala Televizija Slovenija. Naknadno so z RTVS sporočili, da so prošnjo za odkup zemljišča na Jankovića že naslovili.