Tako so s poti na Krn reševali štiri onemogle vietnamske planince: vsi so bili podhlajeni (FOTO)

Gorski reševalci GRS Tolmin so v nedeljo izvedli zahtevno reševalno akcijo na Krnu, potem ko so se štirje planinci in planinke iz Vietnama zaradi megle, snega in zgrešene poti znašli v resnih težavah pod vrhom. Ena od njih je bila ob prihodu reševalcev popolnoma izčrpana in podhlajena.

Štiričlanska skupina je zgodaj zjutraj krenila s parkirišča na planini Kuhinja proti Krnu, pri tem pa so se opirali na informacije s planinske spletne strani, ki je vzpon opisovala kot »nezahteven in varen«. V resnici pa je vrh Krna zakrivala gosta nizka oblačnost, ki je skrivala tudi sneg, še vedno prisoten v višjih legah.

Zaradi slabe vidljivosti in zahtevnih zimskih razmer so planinci zgrešili pot in se znašli na območju pod Krnsko škrbino na približno 1900 metrih nadmorske višine. »Hoja po ojuženem snegu jim je pobrala precej moči,« poročajo iz GRS Tolmin. Ob 13. uri so poklicali na številko 112 in zaprosili za pomoč.

Gorski reševalci so se takoj odzvali ter se z vso potrebno opremo s planine Zaslap peš podali proti onemoglim planincem. »Vsi štirje so bili premočeni in podhlajeni,« je zapisal vodja akcije Miljko Lesjak. Reševalci so jih zaščitili z odejami in svojimi oblačili, nato pa jih ob stalnem varovanju prepeljali čez strma, zasnežena pobočja do varnejše poti in končno do vozil.

Pri reševanju je sodelovala posadka helikopterja Slovenske vojske z združeno ekipo HNMP-GRS, a je bilo njihovo posredovanje hitro prekinjeno zaradi goste oblačnosti, ki je dodatno otežila razmere.

»Visoko v gorah še vedno vladajo zimske razmere, ki zahtevajo primerno opremo, obutev in oblačila. Planincem svetujemo, naj bodo previdni, saj bodo s tem sebi in tudi nam prihranili marsikatero nevšečnost,« opozarjajo tolminski reševalci.

V zahtevni intervenciji je sodelovalo 16 članov GRS Tolmin in helikopterska posadka SV z ekipo HNMP-GRS. Zaključek akcije je bil srečen, vendar ostaja svarilo vsem obiskovalcem gora: informacije s spleta niso vedno zanesljive – za življenje gre.

