Koliko nas bodo stala ministrstva? Tako so Golobovi »piknili« vlado Janeza Janše

Predsednik države Borut Pahor je po pogovorih z vodji poslanskih skupin poslancem predlagal, da Roberta Goloba izvolijo za novega predsednika vlade. Nova vlada je zamišljena z 20 ministricami in ministri (tremi več kot jih ima vlada Janeza Janše), a ji v takšni sestavi ne bo uspelo začeti mandata. Do ideje o ne vitki vladi je kritična opozicija, saj mora biti hitro operabilna, čudijo pa se tudi temu, da povečanje ministrstev naj ne bi imelo finančnega učinka na državni proračun.

Koliko sploh stanejo ministrstva

Iz Portala plač je iz podatkov za marec 2022 na ravni ministrstev, dveh vladnih služb in urada vlade (14 + 3) razvidno, da davkoplačevalce skupaj stanejo 10,87 milijona evrov. Povprečno ministrstvo tako vsak mesec stane državljane 639 tisoč evrov, največ ministrstvo za okolje in prostor – 1,13 milijona evrov (tam je tudi največ zaposlenih). Edino ministrstvo, ki je preseglo mejo milijon evrov za stroške dela, je ministrstvo za izobraževanje in šport (1,06 milijona evrov).

Pa druga skrajnost? Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu nas stane slabih 53 tisoč evrov, Služba vlade za digitalno preobrazbo skoraj 116 tisoč evrov in Ministrstvo za zunanje zadeve skoraj 302 tisoč evrov.

Koliko evrov vsak mesec stanejo ministrstva FOTO: A. L.

Kje zaslužijo največ

Za ministrstva smo zbrali podatke o masah plač in številu zaposlenih. V večini primerov klasično sledi, da tam, kjer imajo ministri več ljudi pod seboj, večji je strošek dela. Smo pa na podlagi teh vhodnih podatkov izračunali še povprečno plačo zaposlenega. Tako lahko razkrijemo, da povprečnež največ zasluži na ministrstvu za javno upravo – 3306 evrov, pri najbližjem zasledovalcu, ministrstvu za izobraževanje in šport, pa slabih 70 evrov manj. Najnižje plače imajo v povprečju zaposleni v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2591 evrov), sledita mu ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2625 evrov) in Služba vlade za digitalno preobrazbo (2692 evrov).

Kako več ministrstev ne bo stalo več

To smo vprašali Gibanje Svoboda, ki ga vodi mandatar Robert Golob. Njihov odgovor, ki smo da dobili pred dnevi, objavljamo v celoti: »Vlada bo očitno imenovana po starem zakonu. Glede predloga novega pa naj bi prišlo do prenosa pristojnosti in javnih uslužbencev med obstoječimi in načrtovanimi ministrstvi. Glede na številne nove zaposlitve sedanje vlade tik pred iztekom mandata in glede na dejstvo, da je v iztekajočem mandatu vlada povečala število kabinetnih zaposlitev, je skrb, da bi nova vlada bistveno povečala stroške za javno upravo, odveč.«