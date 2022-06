Tako so Golobovi na drugi seji razreševali in imenovali

V sredo se je vlada Roberta Goloba sestala na prvi redni seji in potegnila prve kadrovske poteze, ki so razburila opozicijo. V četrtek so se ministri v novi sestavi sestali že drugič in tudi tokrat so imeli polne roke dela z razreševanjem in imenovanjem novih kadrov. Oblikovali so tudi vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada je tudi imenovala 13 državnih tožilcev.

Glede na napovedi, da bodo opravili revizijo vseh zaposlitev od 1.1.2020 do 1.6.2022 pa je pričakovati, da bo takšnih imenovanj in razrešitev še kar nekaj.

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se:

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:

Vlada je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh:

od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 novo zaposlenih, in sicer z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve (zaposlitev za nedoločen čas, nadomeščanje, zaposlitev na zaupanje). Za vse novo zaposlene za nedoločen čas naj se posebej označi, če je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja.

od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih oz. začasnih premestitev znotraj samega organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.

od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih in začasnih premestitev na/iz organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.