Tako smo zakorakali v novo leto (FOTO)

Vstopili smo v novo leto 2022. Tudi tokrat zaradi epidemije covid 19 ni bilo množičnih silvestrovanj na prostem. Ob izpolnjevanju pogojev pa je bilo mogoče silvestrsko noč preživeti v restavraciji. Nekatere so imele tudi živo glasbo.

Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici državljanke in državljane povabil k zmagovalni miselnosti, kot jo imajo športniki. Zdaj takšno miselnost po njegovi oceni morda malo pogrešamo v soočanju s covidom 19, zato si moramo pomagati, se spodbujati, vztrajati in skupaj zmagati, je pozval.

Poslanico je začel z besedami, ki mu jih je kolesar Tadej Pogačar zapisal v novoletnem voščilu: »Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj.« Te navdihujoče besede po Pahorjevem mnenju dobesedno nagovarjajo vse nas.

Novo leto v Ljubljani, 1. 1. 2022. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Po predsednikovem prepričanju nobeno malodušje ne pride v poštev. »Ciljna ravnina je sicer daljša, kot smo mislili. Toda zadoščenje, da jo bomo končno zmagovito prečkali skupaj, bo neskončno,« je prepričan. »V upanju, da se to zgodi čim prej, nam želim odločnost, strpnost in pogum,« je navedel. Sklenil pa: »Srečno, Slovenija.«

Premier Janez Janša pa je v poslanici ocenil, da smo ne glede na to, da nas je zdravstvena kriza prignala do roba zmogljivosti, v preteklem letu dosegli tudi številne pomembne zmage. Te bodo Slovenijo po njegovih besedah pospremile na pot največjega investicijskega cikla v zgodovini.

Pri tem je omenil proračun za prihodnji dve leti in ostale sprejete zakone, ki namenjajo sredstva za obnovo in gradnjo šol, vrtcev, bolnišnic, stanovanj, domov za starejše, cest in športnih objektov, za izgradnjo in obnovo vodovodov, za poplavno varnost in druge namene.

Novo leto v Ljubljani, 1. 1. 2022. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Po njegovih navedbah se lahko pohvalimo z enim najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi in najvišjo stopnjo zaposlenosti v zgodovini samostojne Slovenije, gospodarske napovedi pa so obetavne tudi za prihodnje.

Praznično do 16. januarja

Prestolnica ostaja praznično okrašena vse do 16. januarja. Poleg okrašenih ulic, trgov in desetih smrek so obiskovalcem na ogled jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti na Gallusovem nabrežju, lahko pa okrasijo tudi katero od zelenih dreves v mestnem jedru. Po koncu praznične okrasitve bodo namreč lepo ohranjene okraske podarili družinam v stiski in otrokom v počitniških domovih prek humanitarnih programov Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, so navedli v Turizmu Ljubljana.

Novo leto v Ljubljani, 1. 1. 2022. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Ljubitelji drsanja bodo lahko v hali Tivoli drsali danes od 10. do 12. ure in od 20. do 22. ure, v dvorani Zalog pa od 11. ure do 12.30.

V Mariboru drsališča niso postavili, a je od 10. do 21. ure mogoče drsanje na zasebnem drsališču pri gostinskem lokalu tik ob Mestnem parku. V Kopru pa je v teh dneh odprto drsališče v Taverni, kjer je danes mogoče drsati med 10. in 22. uro.