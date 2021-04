Tako se samotestirate: palčka v nos, petkrat zavrtite ... (VIDEO)

negativen rezultat: še naprej upoštevajte ukrepe za preprečevanje širjenja virusa;

pozitiven rezultat: potrebna je samoizolacija, ne družite se z ljudmi (starši naj učenca naročijo pri njegovem osebnem zdravniku na PCR-testiranje);

neveljaven rezultat: ponovite testiranje.

Rezultat samotestiranja. FOTO: Vlada

V petek se začenja samotestiranje tiste polovice dijakov, ki so glede na model C izobraževanja ta teden v šoli, v ponedeljek pa se bo samotestirala ostala polovica dijakov. Samotestiranja bodo nato ponavljali vsak ponedeljek. Učenci zadnje triade osnovnih šol se bodo začeli samotestirati po prvomajskih praznikih.Prostovoljno samotestiranje (osnovnošolci in mladoletni dijaki bodo potrebovali dovoljenje staršev za izvedbo testiranja) se bo po odločitvi stroke izvajalo v šolah pred začetkom pouka. Po zagotovilih strokovnjakov naj bi bilo preprosto, izvedeno pa naj bi bilo v šestih korakih.Pred začetkom samotestiranja je treba razkužiti površino, kjer bo potekalo testiranje, ter si temeljito umiti roke. Učitelj nato razdeli komplet za testiranje.Priprava celotnega kompleta (epruveta, pokrovček za epruveto, mala plastenka z ekstrakcijskim pufrom, bris za enkratno uporabo, testna ploščica)Odstrani se pokrovček na mali plastenki. Ekstrakcijski pufer se iztisne v epruveto.V eni roki se drži epruveta, z drugo si odvzame bris. Bris se potisne približno 2 do 2,5 centimetra globoko v nosnico. Z brisom se petkrat zaokroži in nežno podrgne po sluznici. Enako se ponovi v drugi nosnici.Bris se vstavi v epruveto z ekstrakcijskim pufrom in z njim 20 sekund meša. Zavrteti ga je treba najmanj petkrat.Epruveta se zapre s pokrovčkom s tulcem navzgor. previdno se nakapajo iz epruvete tri kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici.Počaka se 15 minut na rezultat testa:Vlada je pripravila tudi videoposenetek, kako naj bi samotestiranje potekalo.