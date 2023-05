Tako se poklanjajo tragično umrlemu umetniku iz Tržiča (FOTO)

Na dan mladosti, danes, 25. maja, v Galeriji Paviljon NOB Tržiški muzej v sodelovanju z občino in družino odpirajo drugo spominsko razstavo v prometni nesreči umrlega tržiškega slikarja Vinka Hlebša. Spominska razstava spoštovanega in plodovitega umetnika bo predstavila predvsem dela iz njegovega zadnjega ustvarjalnega obdobja. Osrednja tematika so cvetje in plodovi, stalnice Hlebševega kreativnega izraza. Kompozicijsko in simbolno rastlinje dopolnjujejo minerali, nov element v umetnikovi motiviki, ki predimenzioniran in postavljen v izrazite organske strukture prinaša nov vpogled v Hlebševo razumevanje povezave med živim in neživim, med življenjem in minevanjem.

Visoko cenjena dela

Hlebševa dela so visoko cenjena tako pri likovnih kritikih in ljubiteljih slikarstva ter zbiralcih, saj je umetniku z značilnim slogom in stalno motiviko uspelo v toku različnih umetnostnih smernic ostati zvest tako svoji likovni tematiki kot barvni estetiki.

80 let bi Vinko Hlebš dopolnil letos.

»Ob estetsko in likovno tako polnem slikarskem svetu, kot nam ga ponuja pričujoča razstava Vinka Hlebša, se prikrade tiho vprašanje, kam bi kreativna mistika v drugačnem spletu okoliščin peljala slikarja v naslednjem koraku. Ker misel ne more izzvati poti usode, je to priložnost, da se učimo od slikarja in njegovih platen in zaupamo v Hlebšev slavospev življenjskemu krogu: cvet odcveti zato, da svojo energijo da semenu in omogoči življenje novemu cvetu. A ko je v zenitu, sije tako močno, da njegovih barv ne bomo nikoli pozabili,« je o umetnikovem ustvarjanju zapisala kustosinja razstave Andreja Rauch.

Zapeljal na nasprotni pas

Vinko Hlebš bi januarja letos dopolnil 80 let, če mu življenjske poti junija lani ne bi prekrižal voznik, ki je zapeljal na nasprotni pas na izvozu z avtoceste proti Tržiču in čelno trčil v avtomobil, v katerem je bil z ženo Frančiško. Frančiška je za posledicami trka umrla na kraju nesreče, Vinko pa je zaradi poškodb umrl 2. julija. Za seboj sta pustila tri hčere, ki niso le globoko užaloščene, temveč ogorčene, da jo je voznik, kriv za smrt njihovih staršev, ki je silovito zarezala v družino, odnesel tako rekoč brez praske, o čemer smo v Novicah že pisali.

Pa še to ne bo sedel za zapahi, temveč bo kazen odslužil v obliki družbenokoristnega dela.

29. novembra lani je namreč okrožno sodišče v Kranju 38-letnega Dejana Romiha iz Hrastnika na podlagi sklenjenega sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obsodilo na mizernih leto in deset mesecev zapora. Pa še to ne bo sedel za zapahi, temveč bo kazen odslužil v obliki družbenokoristnega dela. Sodišče mu je izreklo tudi stransko kazen, in sicer so mu za dve leti prepovedali vožnjo z avtomobilom. Zagrožena kazen je sicer do osem let zapora. Odprtje razstave bo popestrila violinistka Tina Blaznik, slike pa bodo na ogled do 6. julija.

Vinko Hlebš z ženo Frančiško in hčerami, ki so ogorčene nad nizko kaznijo.