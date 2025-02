Tako se Petrolovi novi prodajalci učijo od najboljših

»Kaj smo se naučili do zdaj?« se je šestim novim obrazom, sklonjenim nad delovne zvezke, nasmehnil predavatelj pred platnom. »Da smo prodajalci prvi stik s stranko!« so udeleženci pohiteli z odgovorom.

Usvojili so ga prejšnji dan, na prvem od dveh uvajalnih seminarjev, ki se ju še pred nastopom službe udeleži vsak novozaposleni Petrolov prodajalec.

Luka, Dragana, Tiana, Lucija, Eva in Viktorija so se pod vodstvom Petrolovih trenerjev Matjaža Dvoršaka in Aljaža Smolarja učili o tem, kako poskrbeti, da bo stranka z obiskom Petrola čim bolj zadovoljna, pa tudi o tem, kako je organizirano delo na bencinskem servisu in kakšne naloge jih čakajo na novem delovnem mestu.

Pri tem pa se Matjaž in Aljaž nista zanašala samo na teorijo.

Praktični prenos pridobljenega znanja

Iz učilnice, v kateri so sedeli novopečeni Petrolovci in Petrolovke, so vrata namreč vodila v pravo pravcato Petrolovo prodajalno.

Natančna kopija prodajnega prostora je pomemben del vsakega Petrolovega učnega centra. Novozaposlenim omogoča, da v varnem okolju, ki čim bolj posnema resnični bencinski servis, osvojijo delovanje blagajn in informacijskega sistema ter interakcijo s strankami. In to še preden prvič oblečejo uniformo, razloži Matjaž.

Z Aljažem tako nista zgolj učitelja, ampak predvsem mentorja, pravi, ki skozi realne primere, igre vlog, interaktivne vaje in povratne informacije na nove sodelavce prenašata znanje, ki sta ga pridobila v praksi.

Matjaž in Aljaž sta namreč zaposlena kot pomočnika poslovodje na Petrolu. Začela sta kot Petrolova prodajalca, hitro napredovala in se po nekaj letih uspešnega dela odločila, da se pridružita ekipi trenerjev, ki skrbi za izobraževanje novih sodelavcev. »Najbolj me motivira, ko spoznam, da sem s svojim znanjem pomagal drugim,« odločitev razloži Aljaž.

Da je deljenje znanja med zaposlenimi res izrednega pomena in da se je zato z veseljem prijavil na vsakoletni interni razpis za trenerje, se strinja tudi Matjaž.

Pridobivanje samozavesti in veščin

»Ne pozabite, pomembno je, da znate kot prodajalci svetovati kupcu,« usmerjanje prihodnjih sodelavcev nadaljuje Aljaž. »Kako bi torej pomagali stranki, ki vas sprašuje, za kaj lahko porabi točke zvestobe v Petrol klubu?« ga zanima.

»Joj, kaj že vse lahko dobiš na točke?« zaskrbi enega od udeležencev. Trenerja ga brž potolažita, da gre samo za vajo in da bo ob koncu izobraževanja zagotovo znal v hipu našteti Petrol klub popuste. »Pivo!« se medtem ob smehu zasliši z drugega konca učilnice. »Paleta piva je na Petrolu cenejša kot v trgovini!« »Bonboniero, da bo žena bolj srečna!« že hiti nekdo drug.

»Vsak zaposleni je edinstven,« se na predloge nasmehne Aljaž, »zato je izrednega pomena, da pristopimo k usposabljanju na način, ki omogoča aktivno vključevanje vseh.« Tako lahko novozaposleni pridobijo samozavest in praktične veščine, še preden nastopijo delo, dodaja Matjaž.

Kdo ve, morda pa bo eden od današnjih udeležencev čez nekaj let sam postal interni trener, pravi. S takšno trajno kulturo učenja sodelavci skupaj pripomorejo k večjemu zadovoljstvu, dodaja – pa naj gre za zadovoljstvo zaposlenih ali zadovoljstvo vseh, ki se na Petrolu radi ustavimo.

