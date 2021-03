Tako se je začelo: izredno stanje v trgovinah, police izropane (FOTO)

Stanje v trgovinah. FOTO: bralec Jure

Stanje v trgovinah. FOTO: bralka Joži

Police se praznijo. FOTO: bralka Urška

Te dni mineva leto dni, odkar nam koronavirus kroji življenja. Slovenija je epidemijo uradno razglasila 12. marca, naslednji dan pa je oblast prevzela novooblikovana vlada na čelu s premierjem. Pristojni so nemudoma začeli sprejemati ukrepe za zajezitev epidemije, ki so, tako kot drugod po svetu, drastično omejili javno življenje v državi. Napovedi najbolj črnih scenarijev in dogajanje drugje po svetu so Slovence dodobra prestrašili, saj so se mnogi dobesedno pognali v trgovine in si začeli delati zaloge hrane in drugih življenjskih potrebščin.Takrat ste nam bralci pošiljale številne fotografije, ki so prikazovale izredno stanje v večini slovenskih trgovin. Ponekod je zmanjkalo moke, kvasa, toaletnega papirja, ljudje pa so pobrali tudi veliko večino mesa in zelenjave ter konzervirane hrane. Situacija je bila tako resna, da so kupce na odgovorno ravnanje opozarjali tudi policisti.»Apeliramo na vse, da pri paničnih nakupih ne bi prišlo do kršitev javnega reda in miru ter tatvin. Pozivamo jih, naj se ne prepirajo za 'jogurt ali dva', za parkirišče ali o tem, kdo bo prej na vrsti. Lastnino naj imajo ves čas pod nadzorom. Vendarle naj prevlada razum,« so takrat pozivali kranjski možje v modrem.