Kučan: »Vlada je začela optimistično. Veliko je obljubljala in pozabila ...« (VIDEO)

V novi epizodi podkasta Moč politike je novinar in voditelj Uroš Esih gostil nekdanja predsednika republike, Milana Kučana in Danila Türka. Govorili so o aktualnih zadevah v evroatlantskem prostoru in doma.

Kučan je izpostavil, da so napetosti med predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom deloma posledica vmešavanja vlade v pristojnosti predsednice. Poudaril je potrebo po večji enotnosti nosilcev politične oblasti v Sloveniji.

»Vsak predsednik te države ima svojega predsednika vlade. V slovenski ustavi so pristojnosti predsednika države relativno omejene in majhne. Ampak tam, kjer so, je suveren. Iz opravljanja teh njegovih funkcij in njegove odgovornosti sta izključena vlada in parlament,« je povedal Kučan. Türk je dodal, da je ustavna ureditev preveč optimistična glede sodelovanja med predsednikom republike in vlado, kar vodi v nepotrebne napetosti in konflikte.

Milan Kučan in Danilo Turk v podkastu Moč Politike. FOTO: Jože Suhadolnik

Ocena vlade Roberta Goloba

Kučan je opozoril, da je vlada začela optimistično, a so obljube povzročile visoka pričakovanja med državljani. Poudaril je, da je še vedno čas za izboljšanje ugleda vlade.

»Vlada je začela optimistično. Veliko je obljubljala in pozabila, da obljube pri državljanih zahtevajo tudi odgovor. Se pravi, obljuba je pričakovanje in pričakovanje je tisto, kar potem daje tudi oceno. Ta ocena se potem izrazi seveda na naslednjih volitvah. Vlada ima še zmeraj nekaj možnosti, da popravi ugled. Preveč so govorili tudi o reformah. Te reforme pri ljudeh vzbujajo občutek, da gre za poseg na posameznih področjih, ki bo vse spremenil od začetka,« je povedal Kučan.

Türk je dodal, da je vlada na pravi poti pri zdravstveni reformi, ki je ključna za medgeneracijske odnose. Oba sta poudarila potrebo po premišljenih in postopnih reformah na ključnih področjih, kot so zdravstvo, pokojninski sistem in izobraževanje.

Odmevala tudi v Odmevih na RTV-ju

Oba gosta sta kritično ocenila vlogo Evropske unije v trenutni vojni, kar so omenili tudi v včerajšnjih Odmevih, kjer so se dotaknili aktualne teme oboroževanja v EU. Kučan je izpostavil, da EU ni oblikovala nobenega predloga za končanje vojne, temveč se osredotoča na oboroževanje Ukrajine. Türk je dodal, da EU izkazuje nervozo in vnemo, ki nista upravičeni, ter opozoril na rusofobijo v evropski politiki. Oba sta poudarila potrebo po uporabi obstoječih mehanizmov, kot je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), za vzdrževanje miru.

FOTO: Posnetek Zaslona Rtv

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.