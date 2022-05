Tako se je na ovadbo odzval Zdravko Počivalšek: Končno! Za mene me ne skrbi

»Končno! Naj se že preišče, kaj se je dogajalo. Za mene me ne skrbi. To je del politike. Kaj vse se pusti uničiti za ceno Svobode. Dokumenta ne poznam, je pa sicer vse skupaj za lase privlečeno,« tako se je odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek na novico, da so ga ovadili zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme in suma zlorabe uradnega položaja. Ob Počivalšku naj bi ovadili tudi njegovo tesno sodelavko Andrejo Potočnik pa tudi prvega moža Geneplanet in diagnostika Marka Bitenca, ki je bil dobavitelj ventilatorjev.

O hišnih preiskavah, ki so jih izvajali kriminalisti smo poročali že konec junija 2020. Oškodovanim zdaj očitajo storitev kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev. Na domnevno sporne posle je opozoril visoki uslužbenec blagovnih rezerv Ivan Gale.