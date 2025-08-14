Tako se bo na veliki šmaren devici Mariji poklonil prekaljeni slovenski politik

Jutri je v Sloveniji praznik. Gre za največji cerkveni Marijin praznik, ki je tudi dela prost dan. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih.

Bazilika Marije Pomagaj. Brezje. FOTO: Leon Vidic/delo

Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Obenem je Marijino vnebovzetje praznik upanja, saj govori, da je Marija, ki je bila človek, dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti.

Pri Mariji Pomagaj na Brezju bo tudi letos potekala osrednja slovesna maša. V petek ob 10. uri jo bo na praznik na trgu pred baziliko daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Kot napovedujejo, bodo med mašo tudi obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.

»Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika,« so ob tem zapisali na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.

Erjavec peš do narodnega svetišča na Brezjah

Praznik bo na poseben način obeležil tudi predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec. Tako bo jutri šel peš po poti zaupanja do slovenskega narodnega svetišča na Brezjah. Na pot bo šel ob 8. uri pri gostišču Avsenik v Begunjah.

»Marijino vnebovzetje nas spominja, da so vrednote miru, medsebojnega spoštovanja in povezanosti nadčasovne – in da jih moramo prenašati na prihodnje generacije. Slovenija je del širše evropske zgodbe, ki temelji na krščanski in humanistični dediščini. To je naše sidro v času hitrih sprememb. Danes smo tukaj, da se povežemo v mislih za mirno in varno prihodnost našega naroda in širše mednarodne skupnosti. Zaupanje ni le politična parola – je temelj sobivanja – v družini, skupnosti in narodu. Vrednote, kot so hvaležnost, odgovornost in sočutje, niso le verske – so univerzalne in nas lahko kot družbo naredijo boljšo,« je ob tem sporočil Erjavec.