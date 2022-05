Tako po volitvah kažejo ankete: sprememba na lestvici priljubljenosti politikov

Prva raziskava razpoloženja volivcev po parlamentarnih volitvah, ki jo je za Pop TV opravila Mediana, je pokazala, da daleč največ javne podpore še vedno uživa Gibanje Svoboda, ki bi ga podprl skoraj vsak tretji vprašani oziroma 30,6 odstotka vprašanih. Sledijo stranka SDS, ki bi jo podprl vsak peti vprašani oziroma 19,7 odstotka anketirancev, SD (6,9 odstotka), NSi (4,3 odstotka) in Levica (4,1 odstotka). V drugem delu lestvice so stranke, ki se niso uvrstile v parlament, in sicer Povežimo Slovenijo (2,9 odstotka), Resnica (2,9 odstotka), LMŠ (2,1 odstotka), Naša prihodnost in Dobra država (1,9 odstotka) ter Pirati (1,7 odstotka).

Delež neopredeljenih štiri tedne po volitvah ostaja majhen. 6,8 odstotka anketirancev ne ve, katero stranko bi izbrali, 4,6 odstotka ne bi obkrožilo nobene stranke, 3,4 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Sprememba na lestvici priljubljenosti politikov

Na lestvici politikov je na prvem mestu predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je prehitel predsednika republike Boruta Pahorja. Na tretjo mesto se je uvrstil najverjetnejši prihodnji minister za zdravstvo Danijel Bešič Loredan. Sledijo minister za zdravje Janez Poklukar, evropska poslanka Ljudmila Novak, nova predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič. Na osmem mestu je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, mesto za njim pa predsednica SD Tanja Fajon, ki ji sledi zunanji minister Anže Logar. Odhajajoči predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša je na 15. mestu.

Inštitut Mediana je raziskavo izvedel med 16. in 19. majem na vzorcu 724 oseb.