Tako mora biti zmešana, da si zaželiš še ene (FOTO)

Osemnajst profesionalnih barmanov in barmank iz Švice, Avstrije, Hrvaške, Albanije in Slovenije se je udeležilo tradicionalnega tekmovanja na Bledu: na državnem prvenstvu in mednarodnem tekmovanju barmanov 44. Pokal Bleda – Memorial Avgusta Trampuša je slavil Tomaž Fartek, svetovni podprvak leta 2018 in večkratni državni prvak v mešanju koktajlov.

Pomerili so se v dveh kategorijah, in sicer za naslov državnega prvaka in mednarodnem tekmovanju v pripravi sladkih oziroma after dinner koktajlov, ki lahko veljajo za desertni ali digestivni koktajl (sladko ali žgano pijačo). Slednjega zaužijemo po obroku za pomoč pri prebavi. Desertni koktajl lahko zaužijemo s sladico ali namesto te. Pomerili so se tudi v pripravi dolgih mešanih barskih pijač, t. i. long drink koktajlov, ki so lahko osvežujoči, sladki, kisli, tropski.

Tomaž sredi dela: takole je nastajal koktajl black cherry.

Ginger boom Zmešamo 4 cl likerja jim beam cherry, 2 cl likerja galliano, 1,5 cl likerja amaretto, 1 cl pasijonkinega pireja, 1 cl cveže stisnjenega limoninega soka in dolijemo ingverjevo pivo. Okrasimo z rezino ingverja, koktajl češnjo, meto, lupinico pomaranče, okrasno travo in bidermajerjem.

»Pijača ne sme biti preveč močna, ravno prav sladka, grenka, taka, da si zaželiš še ene. Postrežemo jo v visokem kozarcu, z dekoracijo, primerno pijači v koktajlu,« pojasni Fartek in še, da je dekoracija zelo pomembna, tako kot jemo tudi z očmi, in podobno je pri koktajlih: najprej opazimo videz pijače. Z long drinkom si je primešal tretje mesto. Pri pripravi sladkega koktajla so morali tekmovalci uporabiti najmanj 2 cl kave, sveže, tople ali hladne. »Moj koktajl after dinner je bil ocenjen kot najboljši, točke, s katerimi bi lahko osvojil prvo mesto, pa sem izgubil pri delu,« odkrito pove. A konec dober, vse dobro: skupna zmaga je vendarle pripadla Tomažu. »Skupno zmago na Pokalu Bleda pod okriljem Društva barmanov Slovenije so mi prinesle dolgoletne izkušnje,« pravi Fartek, ki je z nami delil tudi recepta za koktajla, s katerima se je predstavil.

Black cherry Zmešamo 3 cl likerja jim beam cherry, 1 cl likerja shanky's whip, 1 cl kavnega likerja, 1 cl lešnikovega sirupa, 2 cl kave in dolijemo sladko smetano. Okrasimo s čokoladno palčko, jedilnim zlatom v prahu, koktajl češnjo, meto, pomarančno lupinico in bidermajerjem.

Srce in karizma

»Človek mora imeti srce, karizmo, smisel za kreativnost in iskanje vedno kaj novega, drugačnega, inovativnega,« našteva, kaj je poleg poznavanja pijač in ujemanja okusov še potrebnega za uspeh, zmago. Vedno se učimo, spoznavamo nekaj novega, tudi trendi gredo naprej. »Vsakdo hoče biti dober in vsak išče trende v drugačnosti,« pravi Tomaž Fartek, ki kot zunanji strokovni sodelavec poučuje in deli svoje znanje na Srednji šoli za gastronomijo in turizem v Ljubljani, dva študenta pa je pripravljal na mednarodno tekmovanje višjih šol v barmanstvu.

Z long drinkom si je primešal tretje mesto.

Sicer pa Tomaž ni bil edini Fartek na tekmovanju, na Bledu je mešal koktajle tudi njegov mlajši brat Jožef, ki je svoje delo opravil zelo dobro, skrbno naredil obe dekoraciji, ne skriva ponosa Tomaž. Je to, da tekmujeta oba, prednost ali ovira? »Prednost, ker več izkušenj in več informacij ko dobiva, več različnih pogledov na zgodbe koktajlov prinese več pozitive kot negative.«

Jožef gre po bratovih stopinjah.

Pozitive pa je bilo v teh dneh precej; ne le zaradi blejske zmage, nekaj dni pozneje je najboljši slovenski barman upihnil precej svečk na torti, pa še 10-letnico gostinskega lokala Pr`Fartku nad Mengšem. Brez mlaja ni šlo. Mimogrede: konec aprila so gostili barmana iz sosednje države, Dušana Janjatovića, ki je bil tako kot Tomaž Fartek drugi na svetu (2018) v atraktivnem mešanju pijač, od takrat, pravi Tomaž, ju veže prijateljstvo.