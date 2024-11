Tako moderna cerkev bo zrasla sredi Ljubljane

Člani Binkoštne cerkve Center Ljubljana (BCC) so se dolga leta gnetli v majhni in stari stavbi ob Celovški cesti v ljubljanski Šiški, ki pa so jo pred dnevi porušili. Stavba je bila dotrajana in neprimerna za uporabo, so se strinjali verniki, na njenem mestu pa bo zdaj zrasla čudovita in moderna cerkev, ki so jo začeli načrtovati že pred več kot desetletjem, pred osmimi leti so dobili tudi gradbeno dovoljenje.

»Zaradi urbanističnih zahtev je bilo treba obstoječo stavbo premakniti za 2,5 metra nazaj. Tako sta bili na voljo le dve možnosti za širitev, bodisi prodaja in selitev ali rušenje in rekonstrukcija namenskega objekta. Nepremičnina je na eni izmed glavnih vpadnic v mesto, zato so vsi člani želeli, da ostanemo na obstoječi lokaciji. Ta lokacija je strateška za univerzitetne študente in šole. Sedanja lokacija je pomembna tudi zaradi načrtovane širitve samega okoliša.​,« so pojasnili pri BCC.

Stavba bo po načrtih sodeč prava paša za oči, njena bela fasada bo spominjala na membrano čipke, manjkal seveda ne bo niti križ, ki se bo elegantno vzpenjal iz ene od stranic stavbe, notranjost bo zračna in svetla, prostor za druženje je predviden tudi na trati pred cerkvijo.

»Obstoječa stavba je bila kupljena leta 1989 in stara kmečka hiša je bila obnovljena, da bi služila potrebam cerkve. Cerkvena skupnost se je v teh letih občutno povečala, zato potrebujemo več prostora za vse, ki stavbo uporabljajo,« so še dodali pri BCC, kjer bodo z novo stavbo dobili na razpolago poleg kleti in pritličja še dve nadstropji.

Koliko bo stala investicija, ne razkrivajo, pred petimi leti so ocenili, da bo dovolj okrog 2,7 milijona evrov, a bo glede na trenutno stanje v gradbeništvu temu najverjetneje prišteti še kar nekaj denarja. Tega cerkev sicer prejema od donatorjev in iz prispevkov.