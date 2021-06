Tako malo ljudi v Ljubljani cepili na prvi dan množičnega cepljenja brez naročanja

Cepijo s cepivi Janssen Pfizer in BioNTech

Danes se je začelo množično cepljenje proti covidu-19 brez naročanja v mobilnih enotah. V Zdravstvenem zavodu Zdravje, ki je organizator cepljenja v mobilnih enotah v Ljubljani, so po zadnjih podatkih skupno cepili zgolj 42 oseb, je povedal pomočnik direktorja. Majhen interes pripisujejo visokim temperaturam in slabi promociji.V prestolnici cepljenje poteka v parku Tivoli in v Vilharjevem podhodu, od 17. ure pa tudi v Filipovem dvorcu v središču mesta.V parku Tivoli je bilo do 12. ure cepljenih 20 oseb, na cepilnem mestu v Vilharjevem podhodu med 14. in 16. uro pa 22 oseb, je povedal Plank. Dodatnih podatkov zaenkrat še nimajo.Za danes so imeli na voljo 100 cepiv podjetja Janssen in 500 cepiv podjetja Pfizer in BioNTech, za četrtek pa jim je Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovil večjo dobavo, za katero upajo, da bo zadostovala do konca tedna, je pojasnil Plank.Če se bo večal interes za cepljenje, so pripravljeni tudi povečati število mobilnih enot po celi Sloveniji. Kljub majhnemu interesu v prvem dnevu množičnega cepljenja v Ljubljani, je Plank dejal, da so majhen odziv pričakovali. Krivdo za to pripisuje visokim temperaturam ter slabi in pozni promociji množičnega cepljenja.Vsem, ki se bodo cepili na njihovih cepilnih mestih, bodo omogočili tudi covidno potrdilo. Organizirali so se tako, da bodo osebe dali v register, te pa bodo po dveh dneh od prejema vseh odmerkov potrdilo lahko prevzele osebno ali po pošti, je še dodal.