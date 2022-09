Tako lahko pri hrani prihranite 1400 evrov

Zveza potrošnikov (ZPS) je analizirala rezultate petih prehranskih testov zadnjih dveh let in ugotovila, da lahko ob informiranem nakupu petih osnovnih živil (riž, tunina, maslo, jajca, jogurt) štiričlanska družina prihrani več kot 1400 evrov na leto!

Porabo štiričlanske družine (dva odrasla, dva najstnika) so na ZPS preračunali glede na okvirne potrebne količine osnovnih živil za odraslo osebo za 14-dnevno obdobje, povzete po priročniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V splošni draginji vedno bolj posegamo po cenejših živilskih izdelkih, nižja cena pa ne pomeni nujno slabše kakovosti, poudarjajo na ZPS.

Na testu dolgozrnatega riža februarja 2020 se je v kategorijo dobro uvrstilo pet izdelkov, med njimi je bil najcenejši riž trgovske znamke Mercator, za katerega boste odšteli 1,34 evra za kilogram.

Cena najdražjega je približno 180 odstotkov višja, za kilogram riža Zlato polje boste odšteli kar 3,74 evra. Ta je sicer zmagovalec testa, a oba izdelka sta se uvrstila v isti kakovostni razred. Z informiranim nakupom riža štiričlanska družina prihrani okrog 9 evrov na mesec oziroma 111 evrov na leto.

Pri nakupu dolgozrnatega riža lahko prihranine 111 evrov na leto. FOTO: Karisssa/Getty Images

Na testu tunine v oljčnem olju maja 2020 sta se kot najcenejša med izdelki dobre kakovosti izkazala izdelka trgovskih znamk Almare (Hofer) in Nixe (Lidl). Štiričlanska družina lahko na mesec prihrani 34 evrov oziroma 408 na leto, če izbere enega od teh dveh izdelkov namesto najdražjega blagovne znamke Eva.

Na testu masla februarja lani je 15 testiranih izdelkov doseglo več kot 60 točk in se uvrstilo v kakovostni razred dobro oziroma zelo dobro. Med njimi je najdražji izdelek Pomurskih mlekarn, ki je na testu zasedel 2. mesto, najcenejši pa izdelek trgovske znamke S Budget (Spar), ki je na testu zasedel 12. mesto, a je dosegel le 9 točk manj od najdražjega. Z nakupom izdelka trgovke znamke bo štiričlanska družina na leto prihranila okrog 44 evrov.

Za najcenejša jajca na testu marca 2021 boste odšteli skoraj še enkrat manj kot za najdražja primerljive kakovosti. Če upoštevamo, da povprečna oseba poje 3 jajca na teden, bo štiričlanska družina z nakupom prihranila dobrih 15 evrov na mesec oziroma 185 evrov na leto.

Na testu navadnega jogurta februarja letos je kar 20 izdelkov za kakovost prejelo 60 točk ali več, zato so se uvrstili v razred dobro, dva med njimi še razred višje. Eden od teh dveh je navadni jogurt Lidlove trgovske znamke Pilos, ki stane 1,39 €/kg in je poleg jogurtov S Budget (Spar) in Milfina (Hofer) najcenejši na testu. Razlika do najdražjega (Mlekarna Planika) je kar 3 €/kg. Če vsak član gospodinjstva poje 6 jogurtov na teden, lahko štiričlanska družina prihrani do 57 evrov na mesec, na leto pa kar do 681 evrov.