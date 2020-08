Tako je videti Kris mesece po operaciji

Potem ko je lani jeseni za njegovo življenje denar zbirala vsa Slovenija in ga poslala na zdravljenje v ZDA, mali boreclepo napreduje. Pravzaprav s svojo igrivostjo in dobro voljo daje navdih in upanje tudi vsem ostalim.Te dni ga je obiskal naš skakalni asin bil po srečanju navdušen: »Fant, borec, razigran mladenič, za katerega je skupaj stopila celotna Slovenija. Še kako potreben je bil zdravila in dolge poti, za katero si mi tudi predstavljamo ne, kaj vse potegne za sabo. Junak in člani njegove družine pa so se je lotili odločno in pokončno,« je zapisal na facebooku. »Težko je opisati, kako lepo ga je videti nasmejanega, močnejšega, igrivega in še marsikaj ... Enostavno ni besed. Prijetno večerno druženje s Krisom in z njegovo mamo, kjer prevladuje toliko pozitivne energije, srčnosti, odprtosti, predvsem pa skromnosti. Takšne zgodbe ti pridejo pod kožo in se zapišejo v srce!«Sicer pa Kris pridno obiskuje fizioterapijo. Prejšnji mesec jih je nekaj opravil tudi v URI Soča in bil menda navdušen tudi nad družbo drugih otrok.