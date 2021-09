Tako je Urška klepetala s slovenskimi športniki

Klepet s slovenskimi športniki FOTO: Instagram

S slovenskimi športniki se je družila tudi Urška Bačovnik Janša. FOTO: Instagram

Na srečanju s slovenskimi športniki. FOTO: Instagram

Ob dnevu slovenskega športa je vsem slovenskim športnikom čestital tudi predsednik vlade. Na osrednji proslavi na Bledu se je med drugim družil tudi z nekaterimi najuspešnejšimi z letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, med drugim z zlato plezalkoin s srebrno judoistkoŽivahno je z njima klepetala tudi premierjeva žena, premier pa se je srečal tudi s slovenskimi košarkarji.»Šport je Slovence vedno združeval in jih združuje tudi danes. Športniki ste tisti, ki s svojimi uspehi povezujete slovenski narod. Ko vas spremljamo, dihamo kot eden. Pozabimo, da smo različni. V naših rokah je slovenska zastava in na ustih slovenska himna,« je med drugim ob fotografijah zapisal na instagramu in še omenil, da bo vlada predlagala zakon o petletnih investicijah v športno infrastrukturo, davčno olajšavo za podporo športu in višje nagrade prejemnikom medalj. »Za posamično zlato medaljo bodo namesto 31.120 evrov odslej športniki prejeli 55.000 evrov, za srebro 45.000 in za bron 38.000 evrov, enake nagrade bodo prejeli njihovi trenerji.«