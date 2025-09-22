  • Delo d.o.o.
VELIKO SLAVJE

Tako je praznoval priljubljeni župnik Dori, dolgoletni prijatelj ministra Hana (FOTO)

Priljubljeni Izidor Pečovnik - Dori in Kvintet Dori sta skupaj praznovala 100 let.
Dolgoletna prijatelja Dori in minister Matjaž Han FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Kvintet Dori, župniki, Janez Per ter Marija Krivic in Jože Vahtar, ki sta jubilantom podarila karikaturo.

V veliko pomoč so bili gostiteljem Razborškovim člani PGD Vrh nad Laškim, ki so pomagali pri pogostitvi.

Glasno so priplesali kurenti s Ptuja.

Fantje Kvinteta Dori s ponosom nosijo ime župnika Izidorja Pečovnika - Dorija.

Gasilska jubilantov s ptujskimi kurenti oziroma koranti

Betka Šuhel Mikolič je povezovala druženje s fanti Kvinteta Dori in župnikom Izidorjem Pečovnikom - Dorijem.

Omizje z glasbeno družino Per iz Mengša, saj je član kvinteta Dori tudi njihov Boštjan.

Slikar Jože Napotnik je podaril Doriju karikaturo papeža Doriusa I.

Izidor Pečovnik - Dori je daroval sveto mašo ob somaševanju Pavla Juhanta (levo), ob njem Klemen Jager, na desni Andrej Lampret.

Zakonca Tanja in Simon Bolte, radeški župan Tomaž Režun in Primož Razboršek

Šoštanjski župan Boris Goličnik je prišel na druženje z družino, ob njem laški župan Marko Šantej.

Mojca Marot
 22. 9. 2025 | 14:45
Župnik Izidor Pečovnik - Dori, ki ga je pot pred 30 leti odpeljala v tujino, natančneje v Berlin, kjer je vse do predlani vodil tamkajšnjo Slovensko katoliško misijo, oktobra 2023 pa bil umeščen za novega župnika slovenske skupnosti v Münchnu, je že marca praznoval 70. rojstni dan.

A s številnimi prijatelji v Sloveniji ga je proslavil šele zdaj, skupaj s člani Kvinteta Dori, njegovimi pjebi, ki so si izbrali njegovo ime. Na to je Dori, domači ga kličejo Dorči, izjemno ponosen. Tudi sam se je pred tremi desetletji rad odpravil na Brodnice, na kmetijo Razboršek, kjer so odraščali trije bratje Boris, Primož in Marko Razboršek.

Ti fantje letos praznujejo 30. rojstni dan, jaz jih štejem 70, skupaj jih imamo 100.

»Ker so bili trije premalo za kvintet, so čez čas k sodelovanju povabili še Antija Gubenška in Boštjana Pera. In ti fantje letos praznujejo 30. rojstni dan, jaz jih štejem 70, skupaj jih imamo 100,« se je pošalil župnik Dori na slovesnosti, ki so jo za izbrance, ki so kakor koli povezani z njim ali fanti muzikanti, pripravili na Brodnicah.

Dori je ob somaševanju domačega župnika Klemna Jagra ter dveh prijateljev, Pavleta Juhanta in Andreja Lampreta, pripravil sveto mašo ter med njo nagovoril zbrane. Poudaril je, da je fantom hvaležen, da so izbrali njegovo ime, čeprav jim je sam svetoval drugače. Med gosti so bili trije župani, laški Marko Šantej, radeški Tomaž Režun in župan Občine Šoštanj Boris Goličnik z družino, ki je ob kitari zapel svojo pesem Lipa.

Prišel je tudi minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. »Tudi sam se staram in opažam, da vsako leto raje poslušam slovensko glasbo. Kvintet Dori nas razveseljuje že 30 let, sam pa si želim le eno, da bi se leva in desna roka v Sloveniji končno združili in bi skupaj šli po eni poti,« je dejal nekoliko preroško.

Kurenti so bili glasni kot običajno.

Razprodani srečelov

Mnoge so odprtih ust pustili kurenti s Ptuja, ki so bili kot vedno zelo glasni. In ne, to ni bil prizor izpod planiške skakalnice, kjer jih običajno vidimo in slišimo, ampak so skupaj s slavljenci noreli na Brodnicah. Presenečenj je bilo še več, ne nazadnje so bili med gosti številni glasbeniki.

Tudi Nuša Derenda, ki je z dvema Mladima Dolenjcema Ladom Šurlo in Simonom Lukšičem zapela skupaj s kvintetom Dori. Manjši koncert je povezovala še ena domačinka, širni Sloveniji znana Betka Šuhel Mikolič, ter vse pobožala z žametnim glasom.

400 gostov so postregli.

»Ali veste, da nas danes ne bi bilo tu, če trije Razborškovi bratje, takrat še tako rekoč otroci, na eno lepo nedeljo pred več kot 30 leti ne bi prišli k šempetrski cerkvi zaigrat tistih treh skladb, ki so jih znali, potem pa tekli domov na južino? Navdušili so tudi farane šentrupertske fare nad Laškim, kjer so tri skladbe igrali v nedogled.

Saj ni bilo važno, če so jih ponavljali, važno je bilo, da so navdušili, in ljudje jih kar niso spustili z odra. Srečelov, ki ga je za nakup novih orgel tisti dan organiziral priljubljeni župnik Izidor Pečovnik - Dori, je bil razprodan. Orgle kupljene. Dorijevi pjebi pa so bili od takrat naprej zvezde, kjer koli so se pojavili,« je začetek njihove poti orisala Šuhel Mikoličeva.

In nanizala njihove številne uspehe, ki so jih dosegli na festivalih, tudi Slovenski polki in valčku, kjer so leta 2000 zmagali s polko Avto moj ne ve. Na Brodnicah, kjer so sosedje spekli pecivo, gasilci iz Vrha nad Laškim pa so poskrbeli za postrežbo okoli 400 gostov, so premierno zaigrali nov valček z naslovom Tu sem doma.

In dokazali, da ostajajo vsi trije bratje Boris, Primož in Marko, vsi so profesorji glasbe, ki harmoniko, klarinet oz. trobento poučujejo na Glasbeni šoli Laško-Radeče, še vedno preprosti Dorijevi pjebi, ki skupaj z Antijem Gubenškom in Boštjanom Perom uspešno nadaljujejo glasbeno pot Kvinteta Dori.

 

Izidor Pečovnik - DorižupnikSlovenijaglasbaobletnicacerkevrojstni danpraznovanje
