Tako je pobelilo Slovenijo (FOTO)

Avstrijci zavračajo vozila

Kranjski policisti ob tem opozarjajo slovenske državljane, da so avstrijski varnostni organi na Ljubelju zaradi razmer na njihovi strani trenutno zavračajo vsa vozila, ki niso opremljena z zimsko opremo. »Sneg je ponekod tudi že v nižje ležečih predelih. Pozivamo k previdnosti in ustrezni opremljenosti vozil.« Aktualno stanje prometa na promet.si.



Bojan Kos dodaja, da je nujna zimska oprema: štiri zimske pnevmatike M+S (profil 3 mm) ali letne pnevmatike (profil 3 mm) + verige.

Reke se bodo začele razlivati

V soboto je bilo še okoli 20 stopinj, danes pa so se vremenske razmere povsem spremenile. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in nekatere dele Slovenije je že pobelilo. »Skladno z napovedjo se danes meja sneženja na severu že spušča, dež je prešel v sneg tudi na Pokljuki, na Vršiču so že popolnoma zimske razmere. Popoldne in ponoči bo predvidoma zasnežilo kraje nad okoli 800 m,« so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso).Ljubitelji vremena, ki se ukvarjajo z lovi na nevihte in na profilu neurje.si na facebooku aktivno poročajo o vremenskem stanju pri nas, pa so še dodali, da ponekod na Gorenjskem že sneži do dolin, v prihodnjih urah pa bo močneje snežilo tudi ponekod nad 700 metri. Dodajajo še, da se sneg oprijema cestišč.Vodnatost rek je bila v jutranjih urah v večjem delu države srednja, Drava ima veliko vodnatost. Kraška polja so ojezerjena.Čez dan se bodo pretoki rek začeli povečevati najprej na zahodu in severu, popoldne pa tudi drugod po državi. Reke bodo narasle do velike vodnatosti. Povečale se bodo tudi ojezerjene površine kraških polj. Ljubljanica se bo začela razlivati na Ljubljanskem barju. V porečju Vipave, Reke in na Primorskem bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih manjših rek in hudourniških vodotokov. V noči na ponedeljek in v ponedeljek se bo močneje povečal pretok rek tudi v južni in vzhodni Sloveniji.Temperatura rek in jezer je 6 do 16, morje ima 21 stopinj Celzija.