Tako je pobelilo Slovenijo, a to še ni vse (FOTO)

Tako je danes pobelilo Slovenijo. FOTO: Promet.si

Minule dni so meteorologi napovedovali, da se bo meja sneženja v noči na nedeljo spustila do nižin. Ponekod pa naj bi zapadlo celo do 30 centimetrov snega. Medtem ko v prestolnici za zdaj ni ne duha ne sluha o snegu, pa so bili na drugem koncu Slovenije ponoči deležni prave pošiljke snega.Bela odeja je prekrila vzhodni del Slovenije. Sneži tudi ponekod v višje ležečih predelih na notranjskem in na gorenjskem koncu.Če se odpravljate na pot, previdnost ni odveč. Ceste so posipne in plužne skupine, ki upočasnjujejo promet, opozarjajo na spletni strani prometno-informacijskega portala. »Na nekaterih višje ležečih predelih se sneg oprijemlje cestišča, priporočamo uporabo verig. Obvezna uporaba verig je na regionalni cesti Poljčane - Podplat, pri Pečici,« še opozarjajo.Prepovedan je promet za priklopnike in polpriklopnike je na regionalni cesti Črni Vrh - Col. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet.Meteorologi na agenciji za okolje napovedujejo, da bo snežilo tudi čez dan. Danes bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo povečini snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo, napovedujejo. Čez dan bodo padavine oslabele in pozno zvečer ponehale. Temperature bodo okoli 0,.