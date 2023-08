Tako je danes videti Črna na Koroškem: fotografije povedo več kot tisoč besed

Dvanajsti dan po najhujših poplavah v občini Črna na Koroškem se dela nadaljujejo. V zraku je opaziti manj helikopterjev kot prejšnje dni. To je pričakovano, vzpostavljenih je že nekaj cestnih povezav po Mežiški dolini in večino cest do dolin v okolici Črne je zasilno prevoznih. Večino so jih zasilno nasuli kar prebivalci dolin sami, s traktorji, ki so jih imeli na razpolago kmetje, ki tam živijo, nekatere plazove pa so odstranili kar na roke, sami z lopatami. Mehanizacije seveda primanjkuje za vsa dela, ki bi jih bilo treba opraviti. Tako kot drugod po Sloveniji. Razdejanje je enostavno preobsežno.

Ena izmed poplavljenih hiš v središču Črne, kjer v spodnjem nadstropju ni ostalo nič uporabnega. Niti stene. Brat in sestra, ki sta bila med poplavo v hiši, sta pobegnila na hrib za hišo, ker sta mislila, da bo hišo odneslo. FOTO: T. B.

Kljub temu je napredek pri odstranjevanju nanešenih naplavin, peska in drugega materiala vsak dan večji. Odvažajo ga od jutra do večera, vozniki so neumorni.

Cesta iz Črne proti Koprivni, Topli in Bistri se sanira. Zaenkrat bolj začasni ukrepi. Ampak prevozna je. FOTO: T. B.

Širi se neprijeten vonj

Trenutno je v kraju še vedno veliko kupov smeti, ki so jih prebivalci odstranili iz poplavljenih objektov. Nemalokje se širi neprijeten vonj po pokvarjenem mesu, razlitem gorivu itn. Voda je s sabo prinesla marsikaj. Tudi smeti se s pomočjo prostovoljcev sortirajo in odvažajo. Dan za dnem jih bo manj, samo potrpeti bo še treba nekaj časa.

Zaselek Pristava v Črni na Koroškem, kjer je Meža povzročila razdejanje, spodkopala marsikatero brežino, vendar ni odnesla nobene hiše. FOTO: T. B.

Kraj trenutno izgleda kot eno veliko gradbišče. Tovornjaki, bagri in vsa druga mehanizacija, s katero pomagajo pri poglabljanju strug, zasuvanju cest, odstranjevanju nanešenega materiala, so preplavili središče. Z oddaljevanjem od središča se število strojev in prostovoljcev zmanjšuje.

Garaže v naselju Rudarjevo, ki jih je Meža skoraj odnesla. Zadnji dve v vrsti sta ostali brez zadnje stene in polovice dna. Domačini so jih dva dni opazovali s strahom, da ne bi z njihovim materialom odneslo mostu na koncu naselja. Če bi se to zgodilo, bi bilo blokovsko naselje ujeto med neprehodno Mežo na obeh straneh. FOTO: T. B.

Takole je pred dvema dnevoma pristajal helikopter na črnjanskem nogometnem igrišču s petimi tonami vode.

Koliko časa bo trajalo, da se uredi vse, kar je bilo porušenega in poškodovanega, zaenkrat ni znano še nikomur. Tudi načrta, kako bo to potekalo, še ni. Županja občine Črna Romana Lesjak predlaga, da se v Črni vzpostavi projektno pisarno, kjer bodo zbrani vsi strokovnjaki, od geologov, statikov, gradbincev do nadzornikov. Vsi na enem mestu: »Treba je izhajati iz naših terenov in graditi tako, da bo vse zgrajeno protipoplavno in da bomo imeli tudi zaščito pred plazovi …«

Do te hiše je cesta v Črni pred 12 dnevi postala reka. Od tu so domačini opazovali hiše na drugi strani Meže, ki so bile nekaj dni odrezane, saj je odneslo most čez Mežo. FOTO: T. B.

Pred naslednjim neurjem je nujno vsaj poglobiti struge in odstraniti nanešen material, da se scenarij izpred 12 dni ne ponovi. Kdaj bodo strokovno popravljene ceste in sanirani plazovi in ali bo denarja za kakovostno sanacijo dovolj, se sprašujejo vsi.

Očiščeno dvorišče. FOTO: Gfd

Kombi oz kar je od njega ostalo, ki ga je Meža odnesla izza avtobusne postaje, zdaj leži kakšen kilometer nižje. Je le eden od številnih, ki so plavali po Meži. FOTO: T. B.

Vlada bo o načrtu sanacije za celotno Slovenijo razpravljala jutri.