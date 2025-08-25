Tako je bilo na tekmovanju v oranju in spretnostni vožnji na Gornjih Slavečih (FOTO)

Na Gornjih Slavečih so garali orači iz Prekmurja in Prlekije. Že 27. kmečki dan je namreč gostil tudi regijsko tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje ter za pokal kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni.

Tekmovalke in tekmovalci so spretnosti in znanje v oranju pokazali na njivah, ki so v lasti Štefana Bertalaniča, Benjamina Šarkanja in Franca Hajdinjaka iz Gornjih Slaveč, kjer so pripravili tudi tabor oračev in strokovno izobraževanje, ki ga se je udeležilo več kot 200 kmetovalcev.

Na Gornjih Slavečih so garali orači iz Prekmurja in Prlekije.

V oranju se je v vseh kategorijah za zmago potegovalo 23 oračev, v spretnostni vožnji pa 17 slovenskih kmetic in kmetov.

V oranju se je v vseh kategorijah za zmago potegovalo 23 oračev, v spretnostni vožnji pa 17 slovenskih kmetic in kmetov. Domače dobrote in izdelke so predstavljali na devetih stojnicah. Pravi kmečki praznik, ki so ga organizirali Društvo oračev Pomurja, KGZS – zavod Murska Sobota, Javna služba za kmetijsko svetovanje, Kmetijsko govedorejsko društvo Cankova, Biotehniška šola Rakičan, Zveza organizacij za tehniško kulturo Slovenije in Društvo starodobnikov Abraham Peskovci, Pomurski sejem ter občine Kuzma, Cankova, Grad, Velika Polana in Rogašovci, je obiskalo več kot 1000 navdušencev iz regije in od drugod. Samo tekmovanje v oranju je po pravilih Svetovne organizacije oračev in po pravilniku Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekalo v več kategorijah.

Orači so se pomerili z dvobrazdnimi tekmovalnimi plugi krajniki, dvobrazdnimi obračalnimi plugi, dvobrazdnimi navadnimi plugi in plugi starodobniki. Po besedah Slavka Krpiča, terenskega svetovalca KGZ Murska Sobota in glavnega organizatorja dogodka, jih je največ sodelovalo z dvobrazdnimi tekmovalnimi plugi krajniki, in sicer 12. Toliko je bilo tudi sodnikov, ki so sicer ocenjevali razor, izdelavo krone, nato pa še glavno in zaključno oranje.

Za prevoz kar konjska vprega!

12 jih je sodelovalo z dvobrazdnimi tekmovalnimi plugi krajniki.

Po dva naprej

V kategoriji dvobrazdni tekmovalni plugi krajniki je prvo mesto na regijskem tekmovanju oračev Prekmurja in Prlekije osvojil Matej Sinic, drugi je bil Darko Tibaut, tretji pa Jožef Zver. V kategoriji dvobrazdni obračalni plugi je slavil Tilen Vogrinčič, drugo mesto je osvojil Filip Geder, tretje pa Štefan Bakan. V kategoriji dvobrazdni navadni plugi je največ znanja prikazal Peter Kramar, drugi je bil Filip Ferko, tretji pa Erik Pozvek. V kategoriji plugi starodobniki je slavil Andrej Lašič, drugi je bil Janko Karba, tretji pa Kristjan Huber.

Na državno tekmovanje v oranju, ki bo 12. in 13. septembra v Rakičanu, sta se uvrstila po najboljša dva iz kategorij dvobrazdni tekmovalni plugi krajniki, dvobrazdni obračalni plugi in plugi starodobniki, poleg tega še dva najboljša mlada orača BŠ Rakičan, to sta Jaka Norčič, ki je tekmoval s plugi krajniki, in Filip Geder, ki je tekmoval z obračalnimi plugi. Na tekmovanju v spretnostni vožnji so v ženski konkurenci prva tri mesta osvojile Brigita Petek, Dragica Himelrajh in Alenka Hari, v moški pa Matej Markoč, Tomaž Recek in Aleš Kornhausel.

Tekmovalci in obiskovalci so se ves dan prijetno družili.

Na Kmečkem dnevu, ki ga je povezovala Katja Korpič, ni manjkalo usposabljanj, pripravili so kmečko tržnico goričkih kmetij, srečanje starodobnih traktorjev ter predstavili veliko novosti v kmetijski proizvodnji. Vse skupaj sta z glasbeno točko popestrila Ema in Damir. Prireditev je blagoslovil binkoštni pastor Franc Vouri, dan sta popestrila tudi najboljša slovenska orača Igor Pate in Boštjan Bobnar iz Dolenjske, kmetija Danijela Smodiša pa je poskrbela za konjsko vprego z zapravljivčkom, ki je ponujal prevoz.