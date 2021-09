Tako črnega dne že dolgo ni bilo

V sredo so potrdili 1.364 novih okužb z virusom sars-cov-2. Opravili so 6.745 PCR-testov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 20,2 odstotka, kažejo podatki Nijz. V primerjavi z dnem prej je novih okužb nekoliko manj, prav tako je manjši delež, saj so v torek potrdili 1.393 novih okužb (24,6 odstotka pozitivnih). V sredo so opravili tudi 25.661 hitrih testov.Po podatkih sledilnika covida 19 je bilo v sredo hospitaliziranih 347 covidnih pacientov, od tega 76 na intenzivni negi. Umrlo je šest ljudi. Več mrtvih zaradi covida 19 smo imeli nazadnje 20. maja, ko je umrlo sedem ljudi. Najbolj črni dan od začetka epidemije je bil 8. december, ko je umrlo kar 66 ljudi.Štirinajstdnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev je poskočila na 530. Povprečje zadnjih sedmih dni je 953. Aktivnih primerov okužbe v državi je 11.245, še kažejo podatki Nijz.Število cepljenih z enim odmerkom je bilo do srede 1,043.829, z vsemi odmerki pa 944.443.