Tako celjski župan Šrot odgovarja na kritike Tine Trstenjak

V minulih dneh je v Celju precej prahu dvignila podelitev nagrad najboljšim športnikom in športnicam, saj je na prireditvi najboljša slovenska judoistka Tina Trstenjak proti županu Bojanu Šrotu izstrelila nekaj ostrih puščic. Med drugim si je zaželela, da bi bilo za mlade športnike v Celju bolje poskrbljeno, prav tako mu je očitala, da ga na prireditvi še ni bilo niti od njega ni prejela čestitke ob zadnjem naslovu evropske prvakinje.

Na celjski občini so bili nad njeno ostro kritiko močno presenečeni in se odzvali na navedbe, ki jih je odlična slovenska judoistka izrekla na prireditvi. Med drugim so pojasnili, da je župan Trstenjakovi priznanje izročil v letih 2016 in 2017.

»Z veliko ponosa in skrbnosti čestitamo našim športnikom ob njihovih uspehih. Vse čestitke športnikom pošiljamo na naslove klubov. Za naslov evropske prvakinje smo Tini čestitali 19. aprila lani. Takrat smo čestitali tudi Petri Nareks in Marjanu Fabjanu, ki sta bila njena trenerja. 27. julija smo čestitali Tini Trstenjak za osvojeno olimpijsko medaljo, v oktobru Marjanu Fabjanu za zlato medaljo mednarodne judoistične zveze,« so sporočili.

O sprejemih so zapisali, da jih za športnike vedno in radi organizirajo, sta pa bili zadnji dve leti zaradi koronakrize specifični. »Tudi lani smo organizirali sprejem za vse celjske olimpijce in jim podelili denarne nagrade. Enako, le da smo takrat lahko pripravili sprejem na Krekovem trgu, je bilo po igrah v Riu.«

Judoisti v lastnih prostorih

»V Celju gojimo 50 športnih panog v 70 športnih kubih. Športno mesto smo tako zaradi števila panog in kubov kot tudi zaradi odlične športne infrastrukture. Iz mestnega proračuna na leto namenimo neposredno športnim klubom okoli 850.000 evrov. Kriterije za razdelitev javnih sredstev določa Športna zveza Celje. Lani je bilo takšnih prejemnikov 70, prejmejo pa zelo različne zneske. Judo klub Z'dežele Sankaku je med prvimi petimi prejemniki in je lani prejel nekaj manj kot 50.000 evrov. Za primerjavo naj povem, da je največ prejel rokometni klub, okoli 80.000 evrov,« je v odzivu zapisal Šrot in se dotaknil tudi specifike pri judo klubu - ta deluje v lastnih prostorih in zaradi tega prejme nekaj manj denarja. Večina klubov deluje v prostorih MOC in dobivajo za uporabo subvencijo.

»Spominjam se mnogih sprejemov uspešnih judoistk in judoistov iz celjskega kluba. Tina Trstenjak je vrhunska športnica in je dosegla nekaj, kar bo težko preseči. Osemkrat je bila najboljša športnica Celja, osvojila je veliko medalj, od tega dve olimpijski medalji. Res je lahko vzor mnogim mladim ter številnim judoistkam in judoistom,« je še zapisal župan.