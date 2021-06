Tako boste ugotovili resnično kakovost

Ob vstopu v shemo 'izbrana kakovost' in pridobitvi zaščitnega znaka so se kmetje in živilska industrija zavezali, da bodo pri svojem delu spoštovali vrsto precej zahtevnih kriterijev. Te so zapisali v specifikacije za posamezne sektorje (mleko in mlečni izdelki, goveje, prašičje in perutninsko meso, sveže sadje in predelani izdelki iz sadja).Izpolnjevanje kriterijev najprej kontrolirajo sami (t. i. notranja kontrola), zatem pa jih kontrolira tudi neodvisni certifikacijski organ (t. i. zunanja kontrola). Če želijo pridelovalci in predelovalci pridobiti oziroma ohraniti zaščitni znak, morajo ves čas izpolnjevati predpisane kriterije, ki se nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijaznejšo pridelavo, kakovost surovin, večjo skrb za živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano