Tako bo vlada reševala stanovanjsko problematiko

Cilj koalicije je do konca mandata vzpostaviti dolgoročno vzdržen sistem, ki bo omogočal gradnjo 3000 javnih stanovanj na leto. Nosilec bo republiški stanovanjski sklad, iz proračuna naj bi se namenilo po približno 100 milijonov evrov letno, je po današnjem vrhu koalicije povedal premier Robert Golob.

Obravnava predloga reforme stanovanjskega trga je bila ena od točk današnjega vrha koalicije na Brdu pri Kranju. »Soglašali smo, da je treba ukrepati odločno in z vsemi silami,« je dejal Golob.

Navzoči so se strinjali, da mora biti glavni nosilec gradnje javnih stanovanj republiški stanovanjski sklad, temu pa je treba zagotoviti več denarja iz proračuna. Za gradnjo naj bi se namenjalo tudi zemljišča v lasti Slovenskega državnega holdinga, sicer pa bodo lahko investitorji tudi zadruge in morda še kdo, je povedal Golob.

Kdo bo začel graditi stanovanja?

Javna neprofitna stanovanja bodo lahko gradili javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ki so lahko organizirane kot podjetja, stanovanjske zadruge, pa mogoče tudi še kdo drug, je bil konkreten koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec.

»Želimo začrtati regulatorni okvir, ki bo omogočil, da se na trgu pojavijo dostopna stanovanja čim širšemu krogu najemnikov,« je dejal Golob in dodal, da je namen en sam - da se cene tako najemnin kot stanovanj na daljši rok znižajo.

Stanovanjska reforma tako po njegovih besedah ne bo namenjena temu, da neka ozka skupina reši svoj stanovanjski problem. »Reforma bo namenjena temu, da se celoten stanovanjski fond na trgu poceni za vse skupine in zato smo pripravljeni investirati javni denar,« je dejal.

Zmogljivosti za gradnjo javnih stanovanj je treba po njegovih besedah zgraditi počasi z leti. »Ne bomo obljubljali tisoče stanovanj v tem letu, ker to ni izvedljivo,« je dejal in ponovil, da bodo do konca mandata pripravili infrastrukturo, da bo mogoče govoriti o več tisoč stanovanjih na leto od leta 2026 dalje.

Mesec je opozoril, da je stanovanjski fond v Sloveniji vsako leto starejši, stanovanjska gradnja se zaustavlja, država pa v stanovanjsko politiko ni nikoli investirala. Mladi tako danes ne morejo niti do dostojnih najemnin in stanovanjskih posojil, je opozoril in se vprašal, kako bodo ti ljudje živeli na stara leta.

Predsednica SD Tanja Fajon je spomnila, da je njena stranka v vlado vstopila z ambicijo, da se lotijo tudi stanovanjske reforme. »Čakajo nas še nove reforme,« je dejala in ugotovila, da bo vse to od njih zahtevalo veliko odgovornosti in potrpežljivosti, potreben bo tudi nek nov družbeni dogovor.