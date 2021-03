Tako bo v prvih dveh tednih potekal pouk v srednjih šolah

V ponedeljek bo pouk v šoli stekel še za dijake prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se od doma izobraževali od zaprtja šol sredi oktobra. Začeli bodo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, starejše od 50 let.



Pouk za dijake bo v ponedeljek že po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov en teden izobraževali doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja, ki so v šole odšli pred nekaj tedni, se v ponedeljek ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli. Po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiške Al-Mansour so imeli te dni največ dela ravnatelji in njihovi pomočniki, ki so morali izvajanje pouka prilagoditi tako, da bo mogoče izvajati model C, in o tem, kateri oddelki bodo prvi teden ostali doma, obvestiti dijake. Kljub temu je Al-Mansourjeva zagotovila, da bodo srednje šole v ponedeljek pripravljene. Za vračanje vseh dijakov je bil sicer skrajni čas, saj je po njenem dolgotrajno šolanje na daljavo pri njih pustilo posledice.

Ponavljanje in utrjevanje snovi

Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah Al-Mansourjeve prvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da lahko učitelj ugotovi, koliko znanja so dijaki usvojili na daljavo. Če bodo ugotovili primanjkljaj, bodo skušali to nadoknaditi tudi z dodatnimi urami.



Po ta teden spremenjenem odloku bodo morali vsi dijaki in zaposleni v srednjih šolah ves čas nositi zaščitne maske, prav tako zaposleni in učenci osnovnih šol od vključno 6. razreda naprej. Za te do zdaj maske niso bile obvezne, ko so bili v matičnih učilnicah. Nošenje mask je po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec ukrep, ki v danih razmerah vsem »skupaj zagotavlja, da se bomo lahko šolali v šolah«. Še naprej je določeno tedensko testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Šolniki na cepljenje

V prihodnjem tednu bodo pristojni začeli tudi prednostno cepljenje poti covidu 19 zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Najprej bodo cepili starejše od 50 let, nato pa vse preostale, ki so izrazili interes. Minister za zdravje Janez Poklukar je v soboto izrazil upanje, da se jih bo za cepljenje odločilo čim več, saj gre za zdravje zaposlenih in zdravje otrok, pa tudi za prizadevanja, da šole ostanejo odprte.



V šolskem sindikatu Sviz pričakujejo, da bo interes za cepljenje izrazila več kot polovica zaposlenih, pri čemer zaposlene tudi sami spodbujajo, naj se cepijo, saj da to odločilno prispeva k omejevanju in obvladovanju epidemije koronavirusa. Opozarjajo pa, da tisti, ki se za cepljenje ne bodo odločili, ne smejo biti izpostavljeni nobenim pritiskom.



Protokoli cepljenja bodo po besedah Kustečeve sledili že utečenim protokolom testiranja. O vseh navodilih in usmeritvah se bodo dogovorili z vodstvi vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih zavodov, za pomoč pri koordinaciji pa so prosili župane.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: