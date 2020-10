Tako bo s šolami in z vrtci naslednji teden

Uradni vladni govorec za covid 19je za TV Slovenija pojasnil, da bodo prihodnji teden vrtci delovali omejeno, osnovne šole bodo imele počitnice, aktivnosti v srednjih šolah in visokošolskih zavodih pa bodo potekale na daljavo.V četrtek zvečer je vlada v ožji sestavi na Brdu pri Kranju s posvetovalno skupino ocenjevala epidemiološko stanje pri nas in odločila, da se prejšnji teden sprejeti ukrepi podaljšajo še za en teden, je na twitterju sredi noči sporočil premier. To pomeni, da še naprej veljajo omejitev gibanja med 21. in 6. uro, omejitev gibanja na domačo občino, prepoved zbiranja nad šest ljudi ...Preberite tudi:Iz Janševega sporočila ni bilo jasno, kaj to pomeni za šolarje, saj se je omenjalo, da bi jim lahko podaljšali krompirjeve počitnice ali pa da bi se šolali od doma. Osnovnošolci so se temu za zdaj izognili, dijaki in študenti pa ne, kot je povedal Kacin.Preberite tudi:Več o podaljšanju ukrepov bo znanega na vladni tiskovni konferenci, ki bo predvidoma okoli 11. ure. Prenašali jo bomo tudi na naši spletni strani.