Konkretni primeri pokojninske reforme: kako bo vplivala na višino pokojnine

Predlagana pokojninska novela zagotavlja po besedah premierja Roberta Goloba bolj uravnotežen in dolgoročno vzdržen pokojninski sistem in je nujna zaradi staranja prebivalstva in obremenitve za javne finance.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je sicer med podpisniki dogovora o predlogu pokojninske novele, vendar pa 10 od skupno 22 sindikatov v zvezi dogovora ni podprlo. Glavne novosti v predlogu reforme so za delavce in upokojence škodljive, menijo. V največji opozicijski stranki pa predsedniku vlade ob dogovoru o pokojninski reformi očitajo politično manipulacijo.

Več pomembnih sprememb

Novela, so jo uskladili v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, prinaša več pomembnih sprememb, ki bodo začele veljati postopoma, največje pa bodo uveljavljene do leta 2035. Kako bo predlagana pokojninska reforma vplivala na vašo upokojitev in višino pokojnine?

Zahtevana upokojitvena starost se bo od leta 2028 postopno podaljševala in bo od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 pa bo vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja, pri čemer bodo pet najmanj ugodnih let izločili.

Starostna meja se dviguje tudi za vdovske pokojnine, in sicer z 58 na 60 let med letoma 2028 in 2035. Začetek čakalne dobe ostaja nespremenjen pri 53 letih.

Danes je starejših vsak peti prebivalec, čez 35 let bo starejši skoraj vsak tretji.

Konkretni primeri

Vlada je predstavila nekaj konkretnih primerov za ženske in moške, ki so se zaposlili med 18. in 27. letom starosti in ne uveljavljajo posebnih olajšav, kot na primer skrb za otroke ali služenja obveznega vojaškega roka. Po uveljavitvi reforme bosta starost upokojitve in odmerni odstotek naslednja:

Moški ali ženska, začela pri 18 letih, nista skrbela za otroke ali služila obveznega vojaškega roka: - V pokoj pri 60 letih z 42 leti dobe - Odmerni odstotek 76 %

- V pokoj pri 60 letih z 42 leti dobe - Odmerni odstotek 76 % Moški ali ženska, začela pri 22 letih, nista skrbela za otroke ali služila obveznega vojaškega roka: - V pokoj pri 62 letih s 40 leti dobe - Odmerni odstotek 70 %

- V pokoj pri 62 letih s 40 leti dobe - Odmerni odstotek 70 % Moški ali ženska, začela pri 25 letih, nista skrbela za otroke ali služila obveznega vojaškega roka: - V pokoj pri 65 letih s 40 leti dobe - Odmerni odstotek 70 %

- V pokoj pri 65 letih s 40 leti dobe - Odmerni odstotek 70 % Ženska, skrbela za 3 otroke, začela pri 17 letih: V pokoj pri 57 letih s 40 let dobe - Odmerni odstotek 70 %

V pokoj pri 57 letih s 40 let dobe - Odmerni odstotek 70 % Moški, ni skrbel za otroke, začel pri 22 letih, 12 mesecev obveznega vojaškega roka: V pokoj pri 62 letih s 40 let dobe - Odmerni odstotek 71,2 % (višji odstotek zaradi upoštevanja služenja obveznega vojaškega roka).

V pokoj pri 62 letih s 40 let dobe - Odmerni odstotek 71,2 % (višji odstotek zaradi upoštevanja služenja obveznega vojaškega roka). Moški ali ženska, skrbela za 2 otroka, začela pri 20 letih, pogoji za upokojitev v letu 2027: V pokoj pri 60 letih (v letu 2027), 40 let dobe - Odmerni odstotek 66,7 % (višji zaradi dodatnih odstotkov zaradi skrbi za otroke - za 1,6 o. t. za vsakega otroka)

V pokoj pri 60 letih (v letu 2027), 40 let dobe - Odmerni odstotek 66,7 % (višji zaradi dodatnih odstotkov zaradi skrbi za otroke - za 1,6 o. t. za vsakega otroka) Moški ali ženska, skrbel(a) za 2 otroka, začela pri 27 letih, nista služila obveznega vojaškega roka: Možnost A: V pokoj pri 65 letih in 8 mesecih (nižanje pogoja starosti zaradi skrbi za dva otroka) z 38 leti in 8 meseci dobe, odmerni odstotek 67,6 % - Možnost B: V pokoj pri 66 letih in 6 mesecih (nižanje pogoja starosti zaradi skrbi za 1. otroka) z 39 leti in 6 meseci dobe, odmerni odstotek 70,8 % (višji zaradi dodatnih odstotkov zaradi skrbi za 2. otroka - za 1,6 o. t.) - Možnost C: V pokoj pri 67 letih s 40 leti dobe, odmerni odstotek 73,2 % (višji zaradi skrbi za otroke – za 1,6 o. t. za vsakega otroka)