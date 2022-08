Tako bi glasovali Slovenci, če bi bile volitve ta vikend

Če bi bile volitve za predsednika republike v soboto, bi Nataša Pirc Musar prejela 28,7 odstotka glasov, Anže Logar 25,4 in Marta Kos 11,4 odstotka, je pokazala anketa družbe Madiana za televizijo Pop TV.

Med ostalimi morebitnimi kandidati bi Vladimir Prebilič dobil 3,3 odstotka, Sabina Senčar 2,4 odstotka, Ivo Vajgl pa 1,9 odstotka glasov.

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 16,8 odstotka anketiranih, da ne bi nobenega od ponujenih, 3,2 odstotka, da ne povedo, pa 1,2 odstotka vprašanih.

Ob upoštevanju samo tistih, ki so odgovorili, da se bodo zelo verjetno udeležili volitev, pa bi Logar dobil 31 odstotkov, Pirc Musarjeva 30,3 odstotka in Kosova 12,6 odstotka glasov. Prebilič bi v tej primerjavi prejel 2,7 odstotka, Senčarjeva 2,5 odstotka in Vajgl 2,2 odstotka glasov.

Anketa je bila izvedena na vzorcu 721 ljudi.