Take letake so našli pri požganem zabojniku za testiranje v Kamniku (FOTO)

Po počitnicah so se razmere pri nas zaostrile, nasprotniki cepljenja proti covidu-19 oziroma zanikovalci koronavirusa pa so prešli v protinapad. Ni se še dobro poleglo vznemirjenje zaradi vdora na javno RTV Slovenija, že se je v noči na sredo znova zaiskrilo oziroma vnelo: pred kamniškim domom kulture je zagorela lesena hiška in ob njej zabojnik, v katerem je Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana za občanke in občane občin Kamnik in Komenda izvajal hitro testiranje. Letaki po požaru V včerajšnjem dopoldnevu so za policijskim trakom preiskovalci v zelenih kombinezonih proučevali ostanke l...