Tadej Pogačar prosi za pomoč: pogrešana Julija je njegova sestrična (FOTO)

Tadej Pogačar, slovenski kolesarski as, je ob pozivu in fotografiji Julije objavil povezavo do spletne strani, ki jo je ustvaril njen oče in vsebuje najpomembnejše podatke o izgubljeni deklici, ki je z mamo izginila pred več kot pol leta.

FOTO: Instagram

Julija je visoka okoli 150 centimetrov in ima srednje dolge temno rjave lase, njena mama Melisa Smrekar pa meri okrog 170 centimetrov, je vitke postave in ima črne, do ramen segajoče lase. Kot smo že poročali, sta mama in hči sta pogrešani od sredine novembra 2021 in sta bili nazadnje opaženi na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust.

Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da se nahajata v tujini ali zunaj urbanih območij. Obupani oče Peter Pogačar že 223 dni išče desetletno Julijo. Sumi, da sta z mamo Meliso Smrekar v sekti v Španiji.