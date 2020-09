Tadej Golob od prihoda v UKC v umetni komi, začeli naj bi ga zbujati iz nje

Veličastna, široka in do 1000 metrov visoka Loška stena (2184 m) je zaradi osupljivih razsežnosti in strmin ena najbolj samotnih sten v naših gorah. Obiskujejo jo le gorniški sladokusci, saj je zelo strma in nedostopna, nanjo vodi le ena zelo ozka pot in še ta je zelo zahtevna. V tej mogočni osamljeni skalni pregradi med dolinama Koritnica in Bavšica se je v petek dogajala prava drama, saj se je pri sestopu hudo ponesrečil alpinist Tadej Golob, novinar in pisatelj, avtor najbolj branih slovenskih kriminalk in dobitnik kresnika.Nesreča se je zgodila na območju Vrha Krnice, ki je eden od desetih vrhov Loške stene. »52-letnemu ...