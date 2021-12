Tableta proti covidu že pri nas

V Slovenijo je že prispela prva pošiljka zdravila molnupiravir, ki bo bolnikom omogočilo zdravljenje doma. Kot je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bo prva pošiljka omogočila okoli 5700 zdravljenj. Prednost zdravila je, da se ga jemlje oralno, torej je v obliki tablet.

Ne pričakujejo stranskih učinkov

Protivirusno zdravilo je namenjeno predvsem tistim, ki imajo dejavnike tveganja za težji potek bolezni, hospitalizacijo in tudi smrt, je dejala Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica infekcijske klinike ljubljanskega kliničnega centra, in še, da ga mladim in zdravim, ki jih covid-19 ne ogroža v tolikšni meri, ne bodo dajali, saj to ne bi imelo smisla. Zdravilo ni primerno za nosečnice, saj bi utegnilo poškodovati plod, doječe matere in tudi otroke.

Med dejavniki tveganja so na prvem mestu starost, predvsem nad 65 let, pa čezmerna telesna teža, sladkorna bolezen, srčno popuščanje in druge bolezni srca, ledvična odpoved, jetrne bolezni. Zdravljenje s tem zdravilom se bo začelo v ponedeljek, glavno indikacijo zanj bo postavil zdravnik, ki bo prvi prišel v stik s pacientom, ta se bo posvetoval z zdravnikom iz covidne bolnišnice (telefonsko povezavo, t. i. molnupiravirni telefon bodo aktivirali v ponedeljek), bolnik pa bo moral podpisati soglasje, saj zdravilo nima dovoljenja za promet, torej ni registrirano, je postopek predpisovanja opisala Lejko Zupančeva; Komisija RS za medicinsko etiko meni, da prinaša pomemben napredek pri omejevanju epidemije, zato glede uporabe nimajo etičnih pomislekov, je pa treba bolnika pred uporabo seznaniti z vsemi informacijami.

Zdravilo bodo prevzeli bolnikovi svojci. Najprej bo na voljo v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, v celjski bolnišnici in Kliniki Golnik, od predvidoma sredine prihodnjega tedna pa tudi v vseh bolnišničnih lekarnah. »Med jemanjem ne pričakujemo stranskih učinkov,« je dejala zdravnica. In še, da bodo morali pri ženskah najprej izključiti nosečnost, poleg tega bodo morale tiste v rodni dobi med jemanjem zdravila skrbeti za dosledno kontracepcijo, prav tako bodo morali za zaščito poskrbeti moški, ki so partnerji žensk v rodni dobi.

»Od začetka epidemije smo se soočali z različnimi zgodbami o uspehu posameznih zdravil,« je dejala Lejko Zupančeva, tudi vitaminom D, ki je sicer priporočljiv, a ne zdravi covida. »Remdesivir je pomemben v začetni fazi bolezni, pozneje pa ne pomaga več. Hiperimuna plazma je učinkovita pri bolnikih, ki imajo hudo motnjo imunosti, ne bomo je nehali uporabljati, saj iz prakse vidimo, da deluje.«

Manj kot tisoč

Sicer pa se v bolnišnicah prvič po 14. novembru zdravi manj kot tisoč bolnikov. Hospitaliziranih je 963 ljudi, na oddelkih za intenzivno nego se jih zdravi 258. Najmlajši bolnik na navadnem covidnem oddelku je star 21 let, najmlajši na oddelku za intenzivno nego ima 28 let. V torek je boj z boleznijo izgubilo 16 bolnikov, ob 6571 testih so potrdili 1847 okužb.

Na navadnih oddelkih se z majhnimi koraki razmere izboljšujejo, je dejala Lejko Zupančeva, razmere na intenzivnih oddelkih so na platoju, dodaja vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb: »Število novih bolnikov sicer ne raste več tako kot pred dvema tednoma, v naslednjih 14 dnevih lahko pričakujemo upad števila teh bolnikov, a številne dejavnosti žal stojijo, škoda je ogromna.« Hospitaliziranih je tudi nekaj otrok, štirje na infekcijski kliniki in dvomesečni dojenček na pediatrični.

»Dva otroka, ki ne sodita v to kvoto, imata večorganski vnetni sindrom, število otrok s to boleznijo narašča,« poudarja infektologinja. Jereb dodaja, da 85 odstotkov bolnikov na covidnih oddelkih ni cepljenih. Če bi bili cepljeni vsi, dodaja Poklukar, bi bilo danes na intenzivni terapiji 50 bolnikov. »Pred vrati je nova grožnja, omikron, z ukrepi moramo zaustaviti, upočasniti njen pohod, da bomo v zdravstvenem sistemu zmogli. Ključen je pristop k cepljenju, sledenje stroki, ki že ves čas poudarja, da je covid-19 resna bolezen in da je najboljše preprečevanje cepljenje.«