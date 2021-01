Table za Titovo cesto umaknili

Močno so se zmotili optimisti, ki so menili, da bo v letu 2020 končan zaplet ob preimenovanju Titove ceste, ki je Radenčane razdelil na dva tabora. V zadevo so se že lani poleti, poleg občanov, ki so ustanovili Civilno iniciativo Radenci in zbrali več kot 500 podpisov proti preimenovanju, vključila tudi sodišča.Na koncu so mnogi kljub vsemu pričakovali, da bodo o preimenovanju odločali na referendumu, ni pa bilo znano, ali bi glasovali samo prebivalci Titove ceste, ali vsi krajani Radencev in preostalih vasi, ki zajemajo Krajevno skupnost Radenci, ali pa kar vsi občani. Delo za policisteToda za preobrat je poskrbelo Ustavno ...