Ta znani Slovenec obiskal Tanjo Fajon: je to norost, kar sta se menila? (FOTO)

Poklicni maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih progah Martin Strel je obiskal zunanjo ministrico Tanjo Fajon in ji predstavil načrt za končanje vojne in mir v Ukrajini. To je Fajonova objavila na twitterju. »Martin Strel se, kot kaže, podaja na nov izziv. Preplaval je številne reke sveta, zdaj razmišlja o projektu za končanje vojne in mir v Ukrajini. Zjutraj mi je naš plavalec, ki ima še veliko energije za premagovanje novih izzivov, predstavil svojo zamisel.« Objavila je tudi fotografijo s sestanka.

Zagotovo gre za dobronamerno in miroljubno potezo Strela, a vprašanje je, koliko s tem tvega svoje življenje. Bojimo se, da bi naletel na kakšno mino, saj so ukrajinske reke zagotovo minirane, da bi preprečili vdor ruski sil na zahod Ukrajine. Vsekakor mu želimo vso srečo in ga bomo spremljali. Mir bi lahko dosegel na simbolni ravni, in če nič drugega, bo požel pozornost ali celo občudovanje Ukrajincev in Rusov.

Strel, 67-letni dolenjski ultramaratonski plavalec, sicer ne počiva na lovorikah. Spomladi se je s plavanjem poklonil Združenim arabskim emiratom (ZAE), ki so decembra lani slavili 50 let obstoja in samostojnosti. Takrat je njegova srčna izbranka Maya Peron dejala, da konec leta načrtuje nov znanstvenoraziskovalni projekt s poudarkom na ozaveščanju, ki ga je poimenoval WorldSwim. V sklopu 500-dnevnega plavanja bo preplaval svet in obiskal več kot 130 držav. Spremljali ga bodo znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij, pa tudi največji zvezdniki in športniki tega sveta.