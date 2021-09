Ta znani novinar je kandidat za v. d. direktorja Televizije Slovenija

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough predlaga programskemu svetu soglasje k imenovanju Valentina Areha za v. d. direktorja Televizije Slovenija. Areh je dolgoletni novinar in urednik na Televiziji Slovenija, v preteklosti je bil tudi vojni dopisnik.



Grah Whatmough je za Areha dejal, da izpolnjuje vse pogoje za direktorja. Po njegovem mnenju gre za dobrega kandidata za v. d. direktorja. Sicer pa bo v primeru podanega soglasja programskega sveta k imenovanju Areha za v. d. direktorja televizije imenovan za šest mesecev.



Generalni direktor RTVS namreč namerava objaviti razpis za direktorja televizije, potem ko se končajo aktivnosti s sprejemom programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta RTVS za prihodnje leto.



Grah Whatmough je namreč 20. avgusta z mesta direktorice Televizije Slovenije razrešil Natalijo Gorščak, odtlej pa sam vodi televizijo.



Gorščakova je sicer vložila tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi njene razrešitve s položaja direktorice TV Slovenija. V tožbi Grahu Whatmoughu očita, da jo je razrešil s položaja, še preden je pridobil soglasje programskega sveta RTVS, in da ji ni omogočil zagovora.

