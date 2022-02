Ta znana Slovenka je postala predsednica stranke

Pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami se pospešeno ustanavljajo nove stranke. Med njimi stranka Za ljudstvo Slovenije, katere predsednica je postala Anica Bider. Andrej Šiško se s somišljeniki združuje v predvolilno koalicijo neparlamentarnih strank z imenom Zavezništvo osvobodimo Slovenijo.

Nova stranka

V nedeljo je nastala nova stranka Za ljudstvo Slovenije. Predsednica stranke je postala Anica Bider, stranka bo sicer imela osem sopredsednikov. Kot so zapisali, bo stranka delovala izključno »iz ljudstva za ljudstvo« in z jasnimi zavezami. Ena od najpomembnejših zavez njihovega delovanja je sodelovanje s tistimi, ki so pripravljeni, da skupaj zgradijo nove trdne temelje.

Ti temelji so po njihovih navedbah odprava vseh neustavnih protikoronskih odlokov, svobodno odločanje o cepljenju in načinih zdravljenja, sprememba in potrditev ustave - vzpostavitev vladavine ljudstva s spremembo referendumske zakonodaja, sprememba volilne in medijske zakonodaje, sprememba v delovanju sodstva z uvedbo skrbno izdelanega porotniškega sistema, vzpostavitev pravičnega socialnega sistema in zakon o lustraciji, so zapisali v stranki.

V četrtek se bo javno predstavila predvolilna koalicija neparlamentarnih strank ter državljanskih gibanj in združenj z imenom Zavezništvo osvobodimo Slovenijo - ZOS. Vabilo je medijem posredoval Andrej Šiško, predsednik stranke Gibanje Zedinjena Slovenija, ki je članice Zavezništva osvobodimo Slovenijo.

Te stranke se združujejo

V Zavezništvo osvobodimo Slovenijo so poleg Gibanja Zedinjena Slovenija povezane Narodna stranka dela (NSD), Stranka Aleksandra Kamenika (SAK) in Stranka Slovenskega naroda (SSN). O povezavi se dogovarjajo še s strankami Fronta nacionalne rešitve (FNR), Stara pravda stranka prava (SPSP), Stranka Sloga, Slovenska anarhistična stranka (SAS), Gibanje Triglav in Klub za zaščito voznikov in državljanov (KVZD) ter Zdrava družba, za katere upajo, da bodo tudi uradno pristopile k ZOS.