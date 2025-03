Ta vikend nam bo vreme zelo naklonjeno, nato pa sledi vremenski preobrat

Vreme nam je v teh dneh precej naklonjeno, saj imamo že nekaj dni jasno vreme. Tudi čez vikend bomo imeli kar nekaj sončnega vremena, nato pa se bo poslabšalo.

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) v svoji novi napovedi pravi, da bo v soboto delno jasno, zvečer pa bo prehodno nekaj več oblačnosti. Še naprej bo čez dan precej toplo, saj bodo najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj Celzija.

Za nedeljo Arso napoveduje precej jasno vreme. Zapihal bo jugozahodni veter.

V ponedeljek dež

Noč na ponedeljek bo prinesla pooblačitev. V ponedeljek bo po zdajšnji napovedi pretežno oblačno, predvsem v zahodnem in osrednjem delu države bo deževalo. Veter bo še naprej vztrajal.

V nadaljevanju tedna bo ponekod po državi precej kislo vreme. Arso napoveduje, da bo od torka do nedelje več sonca in suhega vremena na vzhodu, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo. Čez dan bodo temperature okrog 15 stopinj Celzija, zjutraj okrog 5. Še naprej bo vetrovno.