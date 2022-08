Ta naslovnica slovenske revije »prizadela krščanske vernike«

V Slovenskem Marijinem narodnem svetišču so se odzvali na naslovnico Mladine, na kateri so objavili podobo brezjanske Matere Božje s spremenjeno podobo Jezusa v rokah -– je poženščen, ima dojke in dolge valovite lase, podobne Marijinim.

Rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Robert Bahčič meni, da Mladina z naslovnico nedopustno žali verska čustva krščanskih vernikov in da gre za nedopustno spreminjanje slovitega umetniškega dela. »Znamenita Layerjeva slika izpred več kot 200 let je namreč že dolga leta simbol globoke slovenske vernosti ter pomeni tolažbo in upanje vseh romarjev, ki se v tisočih posamično in skupinsko zgrinjajo ob osrednjem slovenskem romarskem središču. Brezjanska Marija vabi k sebi vse ljudi in jih duhovno krepi,« je zapisal v sporočilu za javnost.

Naslovnica Mladine, na kateri je spremenjena podoba Jezusa. FOTO: Zaslonski posnetek

Pravijo, da gre za »nedopustno spreminjanje enega izmed slovitih umetniških del, ampak prav tako za napad na enega izmed najbolj intimnih osebnih odnosov, ki ga krščanski verniki gojijo do te podobe,« pravi.

»Kot rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča in s tem tudi kot varuh te podobe Matere Božje moram povedati, da takšno iznakaženje slovenskega verskega in obče človeškega simbola odklanjam in globoko obžalujem nesprejemljivo ravnanje uredništva časopisa Mladine. Izražam upanje, da bomo tudi v slovenskem prostoru prišli do tiste stopnje medosebnih odnosov, ko bodo najgloblja čustva ljudi spoštovana. Nobena kritična misel do zgodovinske pojavnosti krščanstva, tudi ne do cerkvenih ustanov, prav tako pa ne sklicevanje na umetniško svobodo, ne morejo dovoliti napada na eno izmed najglobljih svetinj, ki jih slovenski kristjani nosimo v sebi.«

Za odziv smo se obrnili tudi na odgovornega urednika Mladine Grega Repovža, odgovor pa objavimo takoj, ko ga prejmemo.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) se po tednu dni od objave naslovnice v tedniku v javnosti še ni oglasila.