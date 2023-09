Ta maček družini Tramte pomeni vse (FOTO)

Domači ljubljenček ni zgolj žival, postane družinski član. In prav to je eno leto star temno sivi maček Džoni za Tramtetove iz Novega mesta, ki že pet tednov obračajo vsak kamenček, da bi našli ljubljenega mačkona, za katerim se je konec julija izgubila vsaka sled. »Pomagajte nam poiskati našega muca Džonija. Vsi si najbolj želimo, da bi ga našli, saj nam pomeni vse,« se za pomoč obračajo na javnost, da bi jim pomagala, da se Džoni varno vrne v njihov ljubeči objem.

Gloria Tramte je povedala, da je najverjetneje ušel skozi na kip odprto kletno okno njihove hiše na Ljubljanski cesti v Novem mestu, blizu Harveyja Normana. »Džoni je naš notranji in zunanji maček. Je kastriran, žal pa nima čipa. Vajen je zunanjega sveta, saj je bil včasih tudi zunaj, ko smo bili v bližini,« pripoveduje in dodaja, da je izginil 21. julija, ko so bili na družinskem dopustu. »S sorodnico smo se dogovorili, da bo v tem času živela pri nas in poskrbela zanj. Kmalu po našem odhodu nas je klicala, da Džonija ni nikjer in da se je najverjetneje izmuznil skozi okno v kleti.«

Enoletni muc je temno sive barve, ima temno modre zenice in rumene oči.

Predčasno s počitnic

Džoni se je običajno sam vrnil domov, zato so na morju čakali, ali se bo tudi tokrat. A ko ga dolgo ni bilo, so se predčasno vrnili s počitnic. Upali so, da se bo prikazal, ko bo videl domače. »Ko smo prispeli domov, smo večkrat obhodili celotno okolico, ga klicali, ampak ga ni bilo. Takoj smo obvestili vsa društva in zavetišča za živali. Natisnili smo plakate in letake, prve lepili po vsej okolici, letake pa raznosili po okoliških nabiralnikih. Džonija iščemo že 5 tednov, čisto vsak dan. Širimo krog iskanja, poskušamo obvestiti čim več ljudi. Našega muca je namreč lahko vzel kdo – namerno ali nenamerno –, ki ni iz Novega mesta, ali pa se je sam zatekel h komu, ki pa ne ve, da ima Džoni že lastnike, saj nima ovratnice.«

Ni le žival, je ljubljen in pogrešan družinski član.

»Džoni je naš družinski član, ki ga zelo pogrešamo, čutimo praznino v domu in prosimo, če ga je kdo vzel k sebi, naj ga vrne. Srce se nam para, grozno smo zaskrbljeni, ker ne vemo, kje je.« Storili bi vse, da se spet vrne k njim, zato žalostna lastnica Gloria še dodaja, da bodo kakršno koli informacijo, ki bi jih pripeljala do Džonija, ali najditelja finančno nagradili. Če ste ga kje opazili ali veste, kje bi lahko bil, prosijo, da pokličete na 031 894 402 ali 031 298 345.«