Ta kartica vsako leto poteče, enormni strošek za zdravstveno blagajno

Pred vsakimi počitnicami se povpraševanje po izdelavi evropske zdravstvene kartice poveča, kar je seveda razumljivo, saj ta kartica med drugim prinaša urejeno zavarovanje v vseh evropskih državah. Med poletjem veljavnost kartice poteče polovici vseh zavarovancev. Lani je ZZZS izdal 489.832 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja, a vprašanje je, zakaj je treba kartico naročati vsako leto? Ne le, da je za državo ceneje, ker ni treba plačevati stroškov izdelave kartice, temveč bi bilo tudi okolju bolj prijazno, če bi veljavnost kartice veljala več let, tako kot za upokojence in otroke do 18. leta starosti.

Zakaj veljavnost kartice le eno leto? »ZZZS izdaja evropske kartice na podlagi evropskih predpisov, ki določajo plastificirano kartico z vidno izpisanimi podatki. ZZZS je tehnološko pripravljen izdajati elektronsko evropsko kartico, kar bi bilo ceneje in tudi ekološko bolj sprejemljivo, in sicer takrat, ko bo Evropska komisija predpisala uvedbo take kartice. ZZZS oz. Slovenija se namreč pri tem ne more odločiti za drugačen način izdajanja evropske kartice,« so sporočili iz ZZZS.

Če je vaši evropski kartici potekla veljavnost ali kartice sploh še nimate, je čas za naročilo. FOTO: Blaž Samec, Delo

Bi bila možna združitev slovenske in evropske zdravstvene kartice? »Slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja se uporablja za uveljavljanje zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na teritoriju Republike Slovenije. V Evropski uniji pa zavarovane osebe, ki imajo v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, uporabljamo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je določena s predpisi EU in ki jo izdaja ZZZS. Trenutno združitev obeh dveh kartic ni možna zaradi tehnoloških in pravnih razlogov (evropska je brez čipa, slovenska s čipom, veljavnost zavarovanja se različno preverja itd.). Združitev nacionalnih in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je stvar prihodnosti, ko bodo na ravni EU sprejeti vsi potrebni standardi in predpisi. To pa med drugim pomeni tudi takrat, ko bodo tudi vse države EU usposobljene vzpostaviti elektronsko kartico s čipom in pripadajočo informacijsko opremo na nacionalni ravni, podobno kot smo to leta 2000 storili v Sloveniji,« odgovarjajo.

Na leto strošek milijon evrov

Stroški z izdelavo kartic bremenijo ZZZS, ki pa je financirala iz državnega proračuna. Če v povprečju ZZZS izda na leto okoli pol milijona evropskih kartic, pomeni letni strošek okoli milijon evrov. Plastične kartice izdelajuje podjetje, ki je izbran na javnem razbisu. Trenutno je to AKD d.o.o. (Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. iz Zagreba), ki zaračuna za posamezno kartico 0,18 evra brez DDV.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo izdaja ZZZS, je za večino zavarovanih oseb veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, saj pri teh zavarovanih osebah ne obstaja tveganje neurejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki je pogoj za izdajo evropske kartice. Ker pa evropska kartica ni elektronski dokument, je njena veljavnost zapisana kot viden podatek.

